La base máxima de cotización a la Seguridad Social alcanzará 64.090 euros en 2027. El Ministerio detalla el impacto en pensiones y empresas con esta reforma.

El Ministerio de Seguridad Social ha confirmado oficialmente que el límite anual de aportaciones a la Seguridad Social para el año 2027 se establecerá en 64.090 euros, tras un incremento del 4,7 por ciento. Esta cifra marca el nuevo techo salarial a partir del cual los trabajadores dejarán de pagar cuotas adicionales al sistema de protección social.

Mecanismo de actualización del tope salarial

El cálculo de esta nueva base máxima de cotización, que equivaldrá a 5.340,9 euros mensuales frente a los 5.101,2 euros vigentes actualmente, responde a un mecanismo específico establecido en la reforma de pensiones aprobada en 2023. Según las normas legales, el incremento anual de esta base se determina sumando un 1,2 puntos porcentuales adicionales a la tasa de revalorización de las pensiones del sistema.

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Dado que el Gobierno anunció ayer una subida de las pensiones del 3,5 por ciento en base a la inflación de noviembre, el resultado final para la base máxima combina este porcentaje con el añadido legal, logrando así el aumento total del 4,7 por ciento previsto para el año 2027. Este procedimiento busca alinear progresivamente las bases de cotización con la realidad económica del mercado laboral.

Impacto económico en empresas y recaudación

Fedea estima que el coste medio anual derivado de este destope progresivo de la base máxima se situará en 1.085 millones de euros, representando aproximadamente el 0,07 por ciento del Producto Interior Bruto nacional. Proyecciones previas del Ministerio dirigidas a la Comisión Europea ya anticipaban un impacto cercano al 0,06 por ciento del PIB para 2026, equivalente a unos 950 millones de euros adicionales en ingresos.

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No obstante, el peso financiero de estas nuevas contribuciones recaerá mayoritariamente sobre las empresas, las cuales asumirán algo más del 82 por ciento de la carga, lo que representa una estimación de 820 millones de euros anuales. Este mecanismo se suma a otros impuestos como la cuota de solidaridad y el mecanismo de equidad intergeneracional, diseñados para reforzar la sostenibilidad financiera del sistema público.

Ampliación de la brecha salarial y contributiva

La diferencia entre el salario máximo cotizado y la pensión máxima recibida se ampliará significativamente, pasando del 19,95 por ciento registrado en 2017 al 23,96 por ciento esperado para 2027. Esta divergencia implica que la tasa de cobertura de la pensión respecto al tope cotizado ha descendido desde el 80 por ciento inicial hasta proyectarse en torno al 76 por ciento, consolidando una pérdida de proporcionalidad contributiva en los tramos más altos del sistema.

La pensión máxima del sistema se situará en 48.734 euros anuales, con un incremento del 3,615 por ciento, que resulta de añadir solo 0,115 puntos porcentuales a la revalorización del IPC del 3,5 por ciento. Este incremento es diez veces inferior al aplicado a la base máxima de cotización, generando una distancia histórica entre lo aportado por los trabajadores y lo que reciben en futuras jubilaciones.

Reacción empresarial sobre el talento cualificado

Fuentes empresariales han advertido que este incremento del tope de cotización encarece el coste laboral de los empleados con salarios más elevados, un colectivo que suele concentrar directivos, especialistas técnicos y perfiles de alto valor añadido. Las compañías señalan que este aumento de las cuotas puede afectar su capacidad competitiva para atraer y retener talento especializado en un mercado laboral cada vez más internacionalizado.

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Las organizaciones advierten que el mayor costo de contratación y mantenimiento de estos profesionales no se traduce necesariamente en una mejora proporcional de las prestaciones futuras, lo que podría generar tensiones en la negociación salarial y en la estructura de costes operativos de las empresas españolas para el ejercicio 2027.