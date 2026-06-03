Nuevo intercambio de ataques marítimos entre Irán y Estados Unidos en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria iraní y el Comando Central estadounidense se acusan mutuamente de ataques contra buques e instalaciones militares cerca del Estrecho de Ormuz, mientras las negociaciones de alto el fuego se debilitan.

La Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) informó que atacó un buque estadounidense, llamado Panaya, con misiles navales, en represalia por un ataque previo de Estados Unidos contra un petrolero iraní cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Según el comunicado de la IRGC, recogido por la agencia Tasnim, el ataque estadounidense contra el petrolero iraní se realizó con un proyectil aéreo que dañó su sala de máquinas. Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó haber disparado un misil contra la sala de máquinas de un buque cisterna con bandera de Botsuana, sin carga y que se dirigía al principal puerto petrolero de Irán en la isla de Kharg, alegando que ignoró advertencias repetidas.

La IRGC también denunció un ataque estadounidense contra una de sus torres de comunicaciones en Qeshm, y afirmó haber respondido con misiles y drones contra una base aérea y helicópteros estadounidenses en un país de la región, así como contra el cuartel general de la Quinta Flota de EE. UU. en Baréin, aunque fuentes estadounidenses negaron que ni la base aérea ni el cuartel general fueran alcanzados.

Estos intercambios de ataques ocurren en un contexto de tensiones marítimas y mientras las negociaciones entre Irán y Estados Unidos para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho de Ormuz parecen debilitarse. El presidente Donald Trump negó en redes sociales que las conversaciones estuvieran suspendidas, contradiciendo versiones de medios iraníes.

Mientras tanto, el senador Marco Rubio sugirió que el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Khamenei, estaría cada vez más implicado en las negociaciones desde la sombra, dada la posible recomendación de evitar la visibilidad pública tras los incidentes con otros dirigentes del régimen





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