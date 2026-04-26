Nuevo intento de asesinato contra Trump e Irán abierto a negociaciones

El presidente Trump sufre un nuevo intento de asesinato mientras ofrece una vía de diálogo a Irán para poner fin al conflicto. Las negociaciones se estancan por el tema nuclear y las tensiones en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , ha enfrentado en las últimas horas un evento impactante en la historia de los mandatarios estadounidenses: un nuevo intento de asesinato, nuevamente frustrado, en el hotel Hilton de Washington.

Un individuo armado ingresó al recinto y disparó en varias ocasiones. Tras este tercer ataque fallido, Trump concedió una entrevista al programa 'The Sunday Briefing' de Fox News, donde declaró que Irán puede comunicarse con Estados Unidos por teléfono si desea negociar el fin del conflicto entre ambos países.

'Si quieren hablar, pueden venir a vernos o llamarnos. Ya saben, tenemos un teléfono. Contamos con líneas seguras', afirmó el presidente republicano. Paralelamente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán regresó a Pakistán para continuar las conversaciones, a pesar de la ausencia de sus contrapartes estadounidenses.

El conflicto entre Estados Unidos e Israel e Irán se intensificó hace dos meses, con ataques crecientes y reuniones infructuosas. Durante su entrevista, Trump aseguró que 'algunas de las personas con las que tratan ahora en relación con Irán, son muy razonables', pero 'otras, no lo son'. Expresó su esperanza de que Irán 'sea inteligente'.

Las perspectivas de reactivar los esfuerzos de paz se debilitaron tras la cancelación por parte de Trump de la visita a Islamabad de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, continuaba sus viajes entre países mediadores. Trump enfatizó que 'saben lo que tiene que incluir el acuerdo. Es muy sencillo: no pueden tener un arma nuclear; de lo contrario, no hay razón para reunirse'.

Irán insiste en que Washington reconozca su derecho a enriquecer uranio con fines pacíficos, una postura rechazada por las potencias occidentales e Israel, que temen la fabricación de armas nucleares. A pesar de un alto el fuego que ha detenido los combates a gran escala, no se ha alcanzado un acuerdo sobre los términos para poner fin a una guerra que ha causado miles de muertes, ha elevado los precios del petróleo, ha exacerbado la inflación y ha afectado negativamente las perspectivas de crecimiento global.

Teherán ha restringido el tránsito a través del estrecho de Ormuz, una ruta crucial para aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, mientras que Washington ha impuesto un bloqueo a los puertos iraníes. Tras conversaciones en Pakistán, Araqchi viajó a Omán, otro mediador en el conflicto, donde se reunió con el líder del país, Haitham bin Tariq al-Said. Discutieron la seguridad en el estrecho y Araqchi solicitó un marco de seguridad regional sin injerencias externas.

Posteriormente, Araqchi regresó a Islamabad, según informes de los medios estatales iraníes, para reunirse con líderes paquistaníes antes de dirigirse a Moscú. Las conversaciones de Araqchi en Pakistán incluirían 'la implementación de un nuevo régimen legal sobre el estrecho de Ormuz, la recepción de una compensación, la garantía de que no habrá nuevas agresiones militares por parte de los belicistas y el levantamiento del bloqueo naval'.

Trump, por su parte, declaró en Florida que canceló la visita de sus enviados debido a los costos y viajes excesivos, así como a una oferta iraní que consideró insuficiente. Una ronda anterior de conversaciones en Islamabad, liderada por el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, tampoco llegó a un acuerdo.

Tras la cancelación del viaje diplomático, dos aviones C-17 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que transportaban personal de seguridad y equipos regresaron de Pakistán





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