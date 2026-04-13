Nuevo Hallazgo en el Caso Esther López: Descubren un Zulo en la Vivienda del Sospechoso

El hallazgo de un zulo en la vivienda del principal sospechoso del asesinato de Esther López reaviva la investigación en Traspinedo, Valladolid. La Guardia Civil investiga el descubrimiento, realizado por el nuevo propietario durante unas reformas.

El reciente descubrimiento, ocurrido este domingo, ha reactivado la atención sobre el caso de Esther López en Traspinedo , Valladolid . El nuevo dueño de la vivienda donde residía el principal sospechoso del asesinato ha hallado un zulo mientras realizaba trabajos de remodelación. La Guardia Civil ha comunicado el hallazgo de una 'dependencia' que no había sido registrada. Se prevé una inspección ocular a primera hora de este lunes.

El zulo, oculto bajo una trampilla situada bajo una cama en una de las habitaciones del chalet, está vinculado al principal sospechoso de la desaparición de Esther López, ocurrida en enero de 2022. El nuevo propietario, en el marco de las reformas en su nueva propiedad, descubrió la trampilla bajo una de las camas de la habitación destinada a la renovación. Inmediatamente, se alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Los agentes aún no han accedido al interior y se desconoce si este descubrimiento podría estar relacionado con la investigación iniciada en enero de 2022. El acusado se encuentra a la espera de conocer la fecha del juicio oral con jurado, acusado de asesinato y un delito contra la integridad moral, detención ilegal y omisión del deber de socorro.

El chalet ya había sido objeto de múltiples diligencias durante la fase de instrucción del caso. La reconstrucción de los hechos, según la Fiscalía, se sitúa en la madrugada del 13 de enero de 2022. Esther López se encontraba en el vehículo del acusado, tras manifestar su negativa a pernoctar en casa de sus padres. El acusado le propuso quedarse en su vivienda familiar, propuesta que Esther aceptó. Una vez en el lugar, se produjo una discusión y Esther abandonó el inmueble a pie. La acusación mantiene que el acusado la persiguió en coche, impactando contra ella por la espalda a unos 40 kilómetros por hora, en las inmediaciones de la urbanización. Siga la última hora y toda la actualidad en nuestro canal de WhatsApp y en nuestro perfil de Google. Puede ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer





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