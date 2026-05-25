Nuevo estudio cuestiona la clasificación de mosasaurios y descubre un nuevo taxón

Un nuevo estudio, firmado por Amelia R. Zietlow, Michael J. Polcyn y Ronald S. Tykoski, cuestiona cómo se han clasificado históricamente muchos mosasaurios norteamericanos y descubre un nuevo taxón. El trabajo incluye fósiles adicionales hallados en distintas formaciones geológicas de Texas y Kansas y revisa la evolución interna de los tilosaurinos.

El estudio, firmado por Amelia R. Zietlow, Michael J. Polcyn y Ronald S. Tykoski, sostiene que numerosos fósiles pertenecientes a este nuevo taxón , en realidad, pertenecían a un mosasaurio gigante de hasta 13 metros, que se consideraba el rey de su especie.

Según el trabajo, algunos ejemplares podrían haber alcanzado entre 1, claramente por encima de muchos ejemplares conocidos de otras especies de mosasaurios. Los investigadores estiman que algunos individuos podrían haber alcanzado tamaños muy por encima de los grandes ejemplares de otros taxones de mosasaurios. Dentro de ese grupo, los tilosaurinos se distinguían por sus cuerpos hidrodinámicos, largas colas y hocicos alargados sin dientes en la punta.

El nuevo estudio recuerda que la tendencia a interpretar diferencias anatómicas como simples cambios relacionados con la edad pudo ocultar durante décadas la existencia de nuevas especies. La investigación también revisa la evolución interna de los tilosaurinos y presenta una nueva lista de caracteres anatómicos para reconstruir el árbol evolutivo de los mosasaurios. Entre otros cambios, el estudio cuestiona cómo se han clasificado históricamente muchos mosasaurios norteamericanos.

Los autores sostienen que la tendencia a interpretar diferencias anatómicas como simples cambios relacionados con la edad pudo ocultar durante décadas la existencia de nuevas especies. El trabajo incluye además numerosos fósiles adicionales hallados en distintas formaciones geológicas de Texas y Kansas





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