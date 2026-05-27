Nuevo día de negociaciones sin acuerdo en la huelga educativa valenciana: ratios, plantillas e infraestructuras, los grandes obstáculos

Trece jornadas de huelga educativa en la Comunidad Valenciana continúan sin un acuerdo claro. Gobierno y sindicatos negocian aspectos críticos como la reducción de ratios, la recuperación de plantillas y la inversión en infraestructuras, mientras se suceden las manifestaciones. CSIF anuncia que abandona las protestas para centrarse en la mesa de diálogo.

El Gobierno valenciano y los representantes del profesorado continúan sin alcanzar un acuerdo que ponga fin a la huelga educativa , que ya acumula trece jornadas.

Las negociaciones, lideradas por la Conselleria de Educación con Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy, han entrado en su tercer día, pero las distancias entre las partes siguen siendo amplias en temas clave como las ratios, la reversión de los recortes de plantillas y la inversión en infraestructuras. Aunque el lunes se firmó un incremento salarial de 200 euros con los sindicatos minoritarios CSIF y ANPE, que representan cerca del 30% del profesorado, las cuestiones estructurales del sistema educativo remain unresolved.

En la reunión del martes se logró un avance en materia burocrática, un acuerdo que se pretendía rubricar el miércoles. Ese mismo día, la Conselleria presentó un nuevo documento con una calendarización para la reducción de ratios, pero los sindicatos lo consideran insuficiente.

La propuesta gubernamental establece 18 alumnos por aula en Infantil de 2 a 3 años, 22 en el resto de Infantil, 25 en Primaria, entre 25 y 28 en la ESO y entre 33 y 34 en Bachillerato. Como novedad, se incluye la propuesta del STEPV de dotar de personal adicional si no hay aulas disponibles para desdoblar unidades.

En cuanto a las plantillas, el documento recoge algunas demandas sindicales como la compensación de horas de los equipos directivos, la simplificación del cese del profesorado interino para su incorporación inmediata a la bolsa, el mantenimiento de los puestos de docente experto y especialista, y la reducción del tiempo de sustitución a entre siete y ocho días. Sin embargo, los sindicatos insisten en recuperar los recortes en Formación Profesional, Formación de Personas Adultas, Escuela Oficial de Idiomas, conservatorios y el Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas, además de mejorar las plantillas en Infantil de 0 a 3 años y aplicar de inmediato el acuerdo de plantillas de 2023.

En el capítulo de infraestructuras, la Conselleria quantifica la inversión del Pla Edificant en 229,7 millones de euros y emplaza a los sindicatos a futuras reuniones específicas de seguimiento. Los representantes del profesorado critican la falta de una dotación presupuestaria mayor, especialmente en centros afectados por la dana de octubre de 2024, y reclaman reuniones periódicas, calendarios concretos y mesas específicas para abordar inversiones en infraestructuras, climatización, accesibilidad y mantenimiento: "Sin presupuesto suficiente, no hay mejoras significativas; hace falta mucha inversión".

Mientras las negociaciones proseguían, miles de docentes han vuelto a manifestarse en las calles de València, en la cuarta gran movilización desde el inicio de la huelga indefinida el 11 de mayo. La marcha ha transcurrido desde la plaza de San Agustín hasta la sede de la Conselleria de Educación en la avenida de Campanar.

Es la primera manifestación tras el anuncio de CSIF, uno de los sindicatos convocantes junto a STEPV, CCOO y UGT, de descolgarse de las protestas para "centrarse en la negociación"





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