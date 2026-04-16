Nuevo capítulo en el caso Esther López: Descubierto un zulo clave en la casa del acusado

Un zulo oculto bajo una litera en la antigua casa de Óscar Sanz, acusado de la muerte de Esther López, reactiva la investigación judicial. Guardias civiles y especialistas analizan el habitáculo en busca de pruebas, mientras se intenta recrear las condiciones de la noche de la desaparición para resolver enigmas como el del reloj inteligente del acusado.

Un operativo policial sin precedentes ha revolucionado Traspinedo este jueves, con un numeroso despliegue de la Guardia Civil y una avalancha de periodistas que han colapsado los accesos a la calle Uno de la urbanización El Romeral, un escenario que evoca las mismas imágenes de 2022. Han transcurrido más de cuatro años desde la angustiosa desaparición y posterior hallazgo sin vida de Esther López , una vecina del municipio de 35 años, y la investigación judicial ha dado un giro dramático.

El motivo de esta reactivación es el descubrimiento de un zulo oculto, hallado bajo una litera en la antigua vivienda del principal acusado de su muerte, Óscar Sanz, de 40 años. Este habitáculo, de cuya existencia ni él ni su familia jamás informaron, ha sido el foco de una nueva diligencia autorizada por la jueza, permitiendo el acceso tanto a los agentes como al expropietario de la casa, quien recientemente la había adquirido. La autorización judicial otorga a los agentes un plazo de 72 horas, prorrogables, para llevar a cabo sus pesquisas en el lugar. Fuentes cercanas al caso han adelantado que la intención es someter al acusado a una experiencia que le haga revivir los hechos, observando su comportamiento y el de su abogada ante la evidencia. El dispositivo policial no solo se limita a la inspección física, sino que incluye la presencia de especialistas en conducta, cuya misión será analizar las reacciones de Sanz durante su visita a la vivienda. Estos expertos buscarán exhaustivamente cualquier rastro de sangre o ADN en el zulo. Paralelamente, otros especialistas se enfocarán en determinar el momento exacto y el método empleado para sellar la trampilla de acceso al habitáculo, según detallan fuentes policiales. Para facilitar estas labores, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha intervenido para evacuar el agua acumulada en el zulo, permitiendo así una exploración más detallada en busca de pruebas cruciales. Con el objetivo de recrear las condiciones de aquella fatídica noche, buscando minimizar la interferencia de las redes de telefonía móvil, el dispositivo policial ha optado por alejar a los medios de comunicación. Los inspectores confían en resolver una de las incógnitas que más han inquietado a la investigación tras el presunto crimen: la anomalía detectada en el reloj inteligente del acusado, que registraba descensos y ascensos en una casa que, según se creía, no poseía escaleras internas. Sanz, acompañado por su abogada, llegó a Traspinedo poco antes de las nueve de la mañana y accedió a la propiedad a las 10:05. Vestía pantalón gris y jersey azul, escoltado por agentes de la Guardia Civil. La escena está marcada por la presencia de carteles con la fotografía de Esther López y el lema Justicia para Esther, recordando la magnitud de la tragedia. La diligencia busca analizar, en presencia del acusado, el espacio donde, oculto bajo baldosas y espuma de poliuretano, se encontraba la trampilla que conducía a este soterrado. El informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso EL PAÍS, detalla cómo el nuevo propietario, al detectar humedades, descubrió la trampilla que daba acceso a un sótano no reflejado en los planos. La descripción del espacio, de aproximadamente 2,5 metros de altura y 3x4 metros de superficie, con agua hasta 30 centímetros, restos de ferralla, garrafas y maderas flotando, además de una bomba de extracción de agua y una escalera oxidada, encaja con las hipótesis de los investigadores sobre un posible lugar de ocultación de Esther antes de ser abandonada en la cuneta. Los hongos hallados en el cadáver y las características de la arena donde fue encontrada eran incompatibles con el terreno circundante, y sus manos presentaban signos de haber estado en contacto prolongado con líquidos, reforzando esta teoría. La reactivación de la investigación ha sido acogida con cautela y esperanza por la familia de Esther López, quienes han comunicado su aceptación de la decisión de la Audiencia Provincial de Valladolid de devolver el caso a la fase de instrucción para incorporar las nuevas pruebas, agradeciendo la labor policial que ha llevado a la Fiscalía a solicitar 18 años de prisión para Sanz por asesinato, basándose en que la discusión previa culminó con Esther arrollada intencionadamente por su vehículo. La justicia busca ahora corroborar la fiabilidad del reloj inteligente en el zulo y determinar cuándo se selló, datos cruciales para esclarecer los hechos. La reactivación de la investigación por la desaparición y muerte de Esther López ha puesto de relieve la importancia de los detalles que emergen con el tiempo y la persistencia de las autoridades. El hallazgo del zulo en la antigua casa de Óscar Sanz ha sido un punto de inflexión, reavivando las esperanzas de la familia de Esther de obtener justicia. La jueza ha autorizado un registro exhaustivo del lugar, permitiendo que agentes de la Guardia Civil, especialistas en conducta, y el propio acusado, acompañado por su abogada, inspeccionen el habitáculo. La presencia de especialistas en conducta busca evaluar las reacciones de Sanz ante la evidencia, mientras que expertos forenses intentarán extraer ADN y determinar cuándo se selló la trampilla, en un intento por vincularlo con los hechos de 2022. El Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) ha sido fundamental en la evacuación del agua para facilitar la inspección. La Guardia Civil busca corroborar si el reloj inteligente de Sanz registra patrones de movimiento similares a los detectados en la noche de la desaparición, lo que podría ser una prueba concluyente. El comprador de la vivienda alertó a las autoridades tras descubrir una trampilla oculta bajo baldosas, dando lugar al hallazgo del sótano. La descripción del zulo, con sus dimensiones, el agua acumulada y los elementos encontrados, refuerza la hipótesis de que Esther López pudo haber sido retenida allí antes de ser abandonada. La familia de Esther ha emitido un comunicado expresando su apoyo a la decisión de la Audiencia Provincial de devolver el caso a la fase de instrucción, agradeciendo el esfuerzo de la Guardia Civil y la Fiscalía, que solicita 18 años de prisión para Sanz por asesinato, argumentando que la discusión previa concluyó con el atropello intencionado de Esther López por parte del acusado. La investigación se centra ahora en la reconstrucción de los hechos y la recopilación de pruebas definitivas para llevar a Sanz ante la justicia





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