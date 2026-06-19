Nuevo aplazamiento en el caso de desahucio de Maricarmen: un mes más para la vivienda que ha sido casa de una mujer de 87 años durante siete décadas

El juzgado 90 de Madrid concede un nuevo aplazamiento del desahucio de Maricarmen, tras indicar que el plazo previo no cumplía la Ley de Enjuiciamiento Civil. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid pide soluciones y la intervención de las autoridades que no han respondido, en un caso que involucra dignidad humana y la presión de la inmobiliaria Urbagestión. La nueva fecha de solicitar el desalojo está fijada para el 23 de septiembre

En la bulliciosa zona residencial de Retiro, en Madrid, se ha producido un nuevo giro en la larga disputa judicial que rodea el supuesto desahucio de Maricarmen , una mujer de ochenta y siete años que ha vivido en una casa desde hace siete décadas.

Tras la presentación de un recurso por parte de su abogada, Beatriz Duro, el juzgado 90 de Madrid ha decidido otorgarle a la anciana un nuevo aplazamiento del proceso de desalojo. El motivo de esta decisión viene respaldado por la constata que el plazo previamente establecido, con una duración inferior a ese mes mínimo exigido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, no cumplía con la normativa vigente.

Con esta medida, el proceso se pospone hasta el 23 de septiembre, en lugar de la fecha inicial del 24 de junio. Este aplazamiento se produce tras el segundo intento de desahucio, que ya había sido cancelado de manera oficial y no se ha puesto en marcha, dejando a Maricarmen en una situación de incertidumbre que ha llevado a la comunidad local y a la comunidad de inquilinos a intensificar su activismo.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid (SIIM), que ha seguido de cerca el caso, ha destacado la seriedad con la que la justicia ha considerado el argumento del recurso de la abogada de Maricarmen. El sindicato señaló que el juzgado, reconociendo la falta de plazo mínimo, ha concedido a la mujer un mes de protección adicional y ha fijado una nueva fecha de desalojo.

Al mismo tiempo, el sindicato ha presentado un dossier a las autoridades competentes, incluyendo el Ministerio de Vivienda de España, con propuestas que buscan soluciones a largo plazo. Entre ellas se encuentran la compra de la vivienda por parte del Estado, la revisión del Régimen de Arrendamientos Urbanos para permitir la creación de contratos indefinidos y la intervención directiva de las autoridades municipales y autonómicas, en especial el ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, para encontrar una alternativa habitacional.

Sin embargo, los representantes públicos de la Comunidad de Madrid, el Gobierno Central y la Administración Municipal no han dado respuesta a estas peticiones, lo que ha generado una gran frustración entre los mismos defensores de la dignidad humana. El sindicato ha cuestionado la falta de acción por parte de Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida y Pedro Sánchez, y ha apelado a la necesidad de que las autoridades reconozcan la situación de Maricarmen y actúen en consecuencia.

El grupo de apoyo también ha declarado que la causa aquí no es solo la particularidad de Maricarmen, sino la capacidad de un individuo o una corporación de imponerse dentro de la vivienda habitual, con sus derechos y dignidad. De hecho, la comunidad se ha organizado activamente: desde manifestaciones frente a la sede de la inmobiliaria Urbagestión, hasta la coordinación de donaciones de alimentos, calefacción y asistencia legal.

El objetivo de este último grupo local está orientado a señalar la importancia de la solidaridad vecinal ante un sistema cuya función propia del mercado a veces se queda cortada de la dignidad humana. Es de suma importancia recordar que la intervención de las instituciones públicas en un caso de este tipo, según la normativa vigente, necesita un impulso más decidido que el que se ha producido jamás, urgiendo la necesidad de un acuerdo que permita superar el conflicto y encontrar una solución que no solo sea legal, sino también humana.

Mientras tanto, el tribunal asegura que la nueva fecha de desalojo será efectiva el 23 de septiembre, pero que la abogada, la familia del señor y los actores relevantes están negociando en un borde de la ley para buscar una segunda oportunidad. El sindicato, en tanto, vuelve a enfatizar la importancia de la crítica institucional y la necesidad de que el jurado esté al tanto de los derechos de las personas, principalmente cuando se trata de la seguridad habitacional de ciudadanos de la comunidad





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