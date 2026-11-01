Nueve municipios españoles con vivienda por debajo de 80.000 euros

Datos del INE revelan que nueve municipios españoles mantienen precios de vivienda inferiores a 80.000 euros. Puertollano lidera la lista con 57.698 euros. Análisis de la brecha inmobiliaria.

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, un total de nueve municipios en España registran un precio medio de compraventa de viviendas inferior a los 80.000 euros. Este hallazgo subraya una profunda desigualdad en el panorama inmobiliario nacional, donde la asequibilidad varía drásticamente dependiendo de la ubicación geográfica y las condiciones socioeconómicas locales. La información revela que, mientras en algunas zonas la demanda impulsada por el turismo y la concentración laboral dispara los valores, en otras la despoblación y la falta de oportunidades económicas mantienen los costes en niveles históricos mínimos. Esta divergencia no solo refleja las dinámicas del mercado actual, sino que también plantea retos significativos para la cohesión territorial y la capacidad de las familias para acceder a una vivienda digna en diferentes regiones del país.

Puertollano lidera precios bajos vivienda

Puertollano, ubicado en la provincia de Ciudad Real, encabeza la lista de localidades más asequibles del país. El Instituto Nacional de Estadística ha determinado que el precio medio de compraventa en este municipio es de apenas 57.698 euros. Esta cifra la sitúa como la localidad más barata entre los 432 municipios analizados en el estudio. La situación en Puertollano está íntimamente ligada a procesos de pérdida de población y a una menor demanda local en comparación con los grandes centros urbanos. La escasez de oferta laboral y el declive demográfico han contribuido a mantener estos niveles de precios, creando un contraste marcando con las zonas de mayor dinamismo económico donde los precios se han disparado. Para muchos residentes, esta asequibilidad permite mantener los pies en la tierra, aunque también plantea desafíos económicos estructurales.

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Mieres y Langreo completan podio barato

Justo detrás de Puertollano, Mieres registra un precio medio de compraventa de 61.233 euros, lo que la coloca en la segunda posición de los municipios más económicos. Langreo, también en la región de Asturias, completa el trío de las localidades más baratas con un valor medio de 62.838 euros. En estos tres casos, el coste medio para adquirir una vivienda se mantiene por debajo de los 65.000 euros, una cifra que, aunque baja en términos absolutos, tiene consecuencias significativas para la economía local. Para los habitantes de Mieres, la caída de precios facilita la compra a residentes con ingresos bajos, pero también puede generar un efecto negativo a largo plazo. Este descenso puede traducirse en una menor inversión inmobiliaria y una oferta limitada que, a su vez, puede reducir las oportunidades laborales y la disponibilidad de servicios básicos en la comunidad.

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Nueve municipios vivienda económica España

Además de las localidades asturianas y de Ciudad Real, otros seis municipios mantienen precios significativamente bajos. Esta lista incluye a Loja, en Granada; Archena, en Murcia; Hellín, en Albacete; Andújar y Linares, ambas en Jaén; y Elda, en Alicante. Estos nueve municipios están repartidos entre las comunidades autónomas de Castilla-La Mancha, Asturias, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana. Son los únicos en el análisis del Instituto Nacional de Estadística que mantienen precios medios inferiores a 80.000 euros. La presencia de estos municipios en diversas regiones del país indica que la accesibilidad a la vivienda no es un problema exclusivo de una sola área geográfica, sino un fenómeno complejo influenciado por factores demográficos, económicos y laborales específicos de cada entorno local.

Desigualdad mercado inmobiliario español

El contraste entre estos municipios asequibles y las zonas más caras es abismal. En el extremo opuesto, Calvià, en las Islas Baleares, se sitúa como el municipio más caro del estudio, con un precio medio de compraventa que equivale al coste de 17 casas en Puertollano. Otras localidades con precios elevados incluyen Tías, en Lanzarote, donde el precio ha aumentado un 180,6% desde 2013 debido al atractivo turístico; Pozuelo de Alarcón, en Madrid, con un precio medio de 907.270 euros; y Santa Eulària des Riu, en Ibiza, con 888.800 euros. Esta brecha refleja las desigualdades de un mercado inmobiliario marcado por la escasez de oferta ante una demanda que no deja de crecer, especialmente en zonas turísticas y centros económicos, mientras que en otras regiones el declive demográfico mantiene los precios bajos. El Gobierno ha repartido otros 200 millones de euros para vivienda asequible, aunque estas medidas se enfrentan al contexto de intereses subiendo y decretos aún en proceso, lo que complica la situación para las familias que se ven obligadas a endeudarse cada vez más.