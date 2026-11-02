Nueve muertos en estrellamiento de Learjet en Florida con copiloto de 20 años

Un Learjet 60 se estrelló en una carretera de Florida matando a nueve personas, incluida la copiloto Nathalia Filgueiras. Se confirma la identidad de varias víctimas, entre ellas una familia de Texas.

Un Learjet 60 privado se estrelló violentamente en una carretera en Greenacres, Florida, el domingo, provocando la muerte inmediata de las nueve personas que viajaban a bordo. La aeronave, que realizaba un trayecto programado desde Austin, Texas, con destino final a las Bahamas, describió una caída libre de 450 pies por segundo (equivalente a 137 metros por segundo) antes de impactar contra el asfalto y convertirse en una esfera de fuego. Una cámara de seguridad instalada en un vehículo cercano capturó el instante del siniestro, grabando el explosivo choque que dejó escombros dispersos por la vía pública.

Identidad de la joven copiloto brasileña

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTP) confirmó que Nathalia Gadelha Filgueiras, una joven de 20 años, era la copiloto del avión que se estrelló en Florida. Su familia, de origen brasileño pero residentes en Florida, fue la encargada de identificarla oficialmente. Nathalia obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, incluso antes de conducir un automóvil, y se graduó en American Flyers, una de las instituciones de aviación más prestigiosas de Estados Unidos. Su padrastro, Thiago Corteleti, reveló que había acumulado más de 1.300 horas de vuelo, destacando su temprano talento para la navegación aérea.

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Familia texana y personal de apoyo

Entre las víctimas fatales se encuentra la familia Robinson-Sharp, compuesta por el empresario tecnológico Adam Robinson, la especialista en relaciones públicas y ceramista Helen Sharp, y sus dos hijos pequeños, Emma y Charlie Robinson. Emma tenía cuatro años de edad y Charlie dos. Dudley Sharp, padre de Helen, declaró a The Palm Beach Post que el golpe para la familia era devastador. La pareja residía entre Aspen, Colorado, y Austin, Texas, donde gestionaban diversos emprendimientos comerciales. Un comunicado de la empresa de cerámica de Helen destacó su personalidad radiante y su amor por viajar y la aventura.

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Roles y causas del accidente aéreo

Aunque las autoridades han confirmado la identidad de los pasajeros, la NTP se encuentra en la fase inicial de investigación para determinar la causa técnica del desastre. El lunes, la agencia informó que una persona en tierra sufrió una lesión en una pierna, dato que no había sido reportado inmediatamente después del impacto y la subsiguiente explosión. Según su madre, Camila Gadelha Corteleti, Nathalia era una copiloto responsable y trabajadora, aunque señal que no podía tomar decisiones independientes durante el vuelo. La familia de Nathalia describió a la joven como una persona íntegra que vivía en Florida, donde nació.

Otras víctimas confirmadas por familiares

CNN confirmó mediante declaraciones de familiares que otras tres personas fallecieron en el incidente: Rachael Reed, Charmi Fehr y Anita Maria Cetina. Cetina fue identificada por su familia como la cuidadora de los niños Emma y Charlie, quien fue descrita como parte esencial de la familia que dejó un legado de amor incondicional. El origen exacto de la relación entre Reed, Fehr y la familia Robinson no está claro, pero sus familias las declararon como personas profundamente queridas. La carretera donde ocurrió el accidente permaneció cerrada durante el domingo mientras se realizaban las labores de rescate y limpieza de los escombros.