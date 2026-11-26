El esposo, culpable de más de 60 delitos, testificó en el juicio en Manchester contra nueve acusados por abusos sexuales cometidos en Stockport, Inglaterra.

Nueve hombres, de entre 28 y 70 años, son juzgados en Manchester, en el norte de Inglaterra, acusados de participar en abusos sexuales contra una mujer británica a la que, según la fiscalía, su propio esposo drogaba. El esposo inicialmente negó los abusos, pero después se declaró culpable de más de 60 delitos, entre ellos múltiples cargos de violación y administración de sustancias con la intención de incapacitar o someter a una persona.

Una grabación presentada este miércoles ante el tribunal fue realizada poco después del arresto del esposo. En ella, la mujer dijo a los agentes que todavía no podía creer que fuera verdad y que creía que se habían equivocado, ya que, según su percepción, la relación con su marido era amorosa y normal.

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Cómo el esposo habría drogado y abusado de la víctima

La fiscalía sostiene que el esposo abusó sexualmente de su esposa durante más de 20 años, aprovechándose primero de ella cuando estaba profundamente dormida tras consumir alcohol. Según los fiscales, después comenzó a usar distintas sustancias para impedir que despertara durante los abusos.

De acuerdo con la acusación, a partir de 2023 el esposo empezó a invitar a otros hombres a la casa de la pareja en Stockport, en el área metropolitana de Manchester. Los fiscales sostienen que allí también abusaron sexualmente de la mujer.

Los fiscales afirman que el esposo compartía fotografías y videos de los abusos con otros hombres por internet. Según la acusación, esos hombres disfrutaban de que la víctima estuviera dormida o inconsciente.

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Durante su testimonio de este jueves, el esposo explicó que intentó drogar a su esposa de varias maneras. Dijo que intentó disolver sustancias en su vino, pero no lo consiguió porque la bebida quedaba turbia.

El esposo declaró después que trituró pastillas para dormir, las mezcló con un líquido y se lo introdujo en la boca con una jeringa mientras ella dormía. El tribunal escuchó que, dependiendo de las cantidades, la combinación de medicamentos y alcohol podía haber sido mortal.

Versiones de los acusados y el testimonio de la víctima

Ocho de los nueve acusados niegan todos los cargos, mientras que el noveno admitió tres delitos, pero rechaza otro. Siete hombres están acusados de participar en los abusos sexuales contra la mujer en la casa de la pareja.

Los otros dos acusados enfrentan cargos por delitos que no implicaron contacto físico. Según la acusación, ambos habrían alentado los abusos a través de internet.

Desde el estrado de los testigos, la mujer rechazó las versiones de que las relaciones sexuales habían sido consensuadas o de que ella había participado voluntariamente en algún juego o representación sexual. Calificó esas afirmaciones de 'tonterías'.

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En las grabaciones presentadas, la mujer observó fotografías de los presuntos agresores. Cuando se le preguntó si los conocía o si había consentido alguna actividad sexual con ellos, respondió repetidamente que no. Siguió el testimonio desde otra sala, por videoconexión, acompañada por más de una docena de familiares y amigos.

El esposo declaró que Daniel Rayner, uno de los hombres juzgados, tenía un 'suero' que, según dijo, había comprado en China, y que le indicó que podía dejar a la víctima inconsciente. Según el mismo testimonio, David Graves le envió algunas pastillas por correo y le pidió como pago ropa interior de su esposa y fotografías de los abusos.

Pruebas presentadas y próximos pasos del proceso

La fiscalía presenta pruebas digitales y materiales que, según sus afirmaciones, respaldan la acusación contra el esposo y los nueve acusados. Al inicio del juicio, los fiscales dijeron que el esposo había realizado numerosas búsquedas en internet sobre medicamentos con receta y los peligros de mezclarlos con alcohol.

Cuando fue arrestado, las autoridades encontraron en el dormitorio de la pareja instrumentos relacionados con un medicamento utilizado para tratar problemas del sueño. Esos hallazgos forman parte de la base de la acusación presentada ante el tribunal de Manchester.

Cuando la fiscalía le preguntó qué habría ocurrido si su esposa hubiera despertado durante los abusos, el esposo respondió que habría llamado a la policía y que ella se habría aterrorizado y habría gritado. El nombre del esposo no se ha hecho público para proteger la identidad de su esposa.

El juicio continúa en el tribunal de Manchester con los nueve acusados, y las declaraciones del esposo y de la víctima siguen siendo parte central del proceso. La fuente no especifica una fecha de veredicto.