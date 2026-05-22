Nuevas restricciones a la migración legal en EE.UU.

El gobierno de Donald Trump anunció nuevas reglas para la solicitud de la residencia permanente en EE.UU., en una de las mayores restricciones a la migración legal en años. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) informaron que ya no se permitirá que la mayoría de los aspirantes a la tarjeta de residencia presenten sus peticiones en el consulado de EE.UU. en su país de origen.

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes nuevas reglas para la solicitud de la residencia permanente en EE. UU. , en una de las mayores restricciones a la migración legal en años.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (Uscis, por sus siglas en inglés) informaron que ya no se permitirá que la mayoría de los aspirantes a la tarjeta de residencia, llamada coloquialmente 'Green Card', presenten sus peticiones en el consulado de EE. UU. en su país de origen.

El cambio representa una de las mayores restricciones a la migración legal.

'Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de fomentar las lagunas legales', dijo el portavoz de Uscis, Zach Kahler, en un comunicado. Funcionarios de migración, tanto en activo como retirados, le dijeron a la cadena CBS News -socía de noticias de la BBC en EE. UU. - que el memorando publicado este viernes probablemente tendrá implicaciones de gran alcance.

Michael Valverde, que ocupó altos cargos en Uscis bajo gobiernos republicanos y demócratas hasta el año pasado, afirmó que el anuncio 'trastornará los planes de cientos de miles de familias y empleadores cada año'.

'Se trata de una decisión en gran medida sin precedentes que limitará enormemente la inmigración legal a EE. UU. ', le dijo Valverde a CBS News





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