Nuevas pruebas en el caso de los estudiantes asesinados en Tampa: fiscalía acusa a compañero de piso

Los fiscales han presentado nuevas pruebas en el caso de la muerte de Zamil Limon y la desaparición de Nahida Bristy, estudiantes de posgrado en Florida. Hisham Abugharbieh, compañero de piso de Limon, ha sido acusado de homicidio premeditado. Las autoridades buscan información sobre el paradero de Bristy y los restos humanos encontrados en el puente Howard Frankland.

Los fiscales han presentado nuevas pruebas en el caso de la muerte de un estudiante de doctorado de Florida, Zamil Limon, cuyo cuerpo fue hallado la semana pasada en un puente de la bahía de Tampa .

Las autoridades han revelado un cronograma detallado de los hechos que rodean la muerte de Limon y la desaparición de su amiga cercana, Nahida Bristy, también estudiante de posgrado. Hisham Abugharbieh, compañero de piso de Limon, ha sido acusado de dos cargos de homicidio premeditado con agravantes por el uso de un arma en los asesinatos de ambos jóvenes, de 27 años.

Mientras Bristy sigue desaparecida, las autoridades trabajan para identificar restos humanos adicionales recuperados al sur del puente Howard Frankland, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough. Los investigadores han solicitado a la ciudadanía que proporcione videos de dashcam de cualquier persona que haya transitado por el puente Howard Frankland el 17 de abril entre la 1 y las 5 a.m., según una publicación en Facebook de la oficina del sheriff.

En el video compartido, se observa a agentes en una embarcación realizando búsquedas en la zona. Abugharbieh, de 26 años, comparecerá ante el tribunal el martes para una audiencia de estado, aunque inicialmente se esperaba que fuera para una audiencia de detención preventiva, según documentos judiciales. La Oficina del Defensor Público del Condado de Hillsborough ha sido asignada al caso, pero se ha negado a compartir detalles, citando el derecho de Abugharbieh a un juicio justo.

Zamil Limon, un estudiante originario de Bangladesh en la Universidad del Sur de Florida en Tampa, fue asesinado por múltiples lesiones cortantes, según un documento presentado el sábado en el Tribunal del Condado de Hillsborough. Los fiscales han solicitado que Abugharbieh permanezca en prisión sin fianza debido a la naturaleza violenta de los presuntos delitos.

La muerte de Limon fue declarada homicidio, y un informe del médico forense reveló una profunda herida de arma blanca en la parte baja de la espalda que penetró su hígado, entre otras lesiones. La moción de detención preventiva señala que la brutalidad de los crímenes representa un peligro para la comunidad. El cuerpo de Limon fue encontrado el viernes en el lado norte del puente Howard Frankland, y se cree que Bristy fue desechada de manera similar.

La familia de Bristy en Bangladesh ha sido informada por los investigadores de que, basándose en la cantidad de sangre encontrada en el apartamento compartido por Limon y Abugharbieh, creen que ella podría estar muerta. Según el hermano menor de Limon, Zubaer Ahmed, su hermano había presentado una queja contra Abugharbieh ante la administración del complejo de apartamentos dos semanas antes de su muerte. Ahmed reveló que Limon le había comentado que Abugharbieh era una persona desagradable y poco sociable.

Además, los fiscales han alegado que Abugharbieh realizó búsquedas en ChatGPT en los días previos a la desaparición de Limon y Bristy, incluyendo preguntas sobre cómo deshacerse de un cuerpo humano en un contenedor de basura. También compró cinta adhesiva, bolsas de basura, combustible para encendedor y otros artículos en Amazon, según una declaración jurada.

Las búsquedas en línea continuaron después de los asesinatos, con preguntas como si alguien podría sobrevivir a una bala de francotirador en la cabeza o si los vecinos podrían escuchar un disparo. La investigación sigue en curso, y las autoridades instan a cualquier persona con información relevante a comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.

Mientras tanto, la comunidad universitaria y las familias de las víctimas esperan respuestas y justicia en este caso que ha conmocionado a la región





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