Nuevas pruebas de fiesta en la habitación de José Luis Ábalos

El periodista Arturo Criado, subdirector de 'El Español', defiende las nuevas pruebas aportadas por este medio a cerca de la fiesta que aseguran que tuvo lugar en la habitación de José Luis Ábalos. Todo ocurrió tras una visita oficial y en medio de restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 en vigor.

El periodista Arturo Criado, subdirector de 'El Español', defiende las nuevas pruebas aportadas por este medio a cerca de la fiesta que aseguran que tuvo lugar en la habitación de José Luis Ábalos .

Todo ocurrió tras una visita oficial y en medio de restricciones relacionadas con la pandemia de Covid-19 en vigor.

'La noche debió ser intensa', explica Criado, que añade que fue el exasesor del exministro de Transportes quien 'se ocupó de buscar a dos chicas', supuestas prostitutas, que fueron desplazadas 700 kilómetros -supuestamente a cargo de Transportes-, desde Córdoba y desde Málaga. Criado Detalla cómo las hicieron llegar a escondidas hasta las dependencias de Ábalos. El Gobierno desmintió por activa y por pasiva que ocurriera algo fuera de lo común. Ni fiesta, ni 'señoritas de compañía', ni incidente alguno.

La exministra de educación Pilar Alegría, quien acompañaba a Ábalos en una visita a unas obras de Adif, también se alojaba en el mismo establecimiento y mantenía no ser consciente de nada.

'La noche debió ser intensa porque a la mañana siguiente tuvieron que pedir ayuda a la dirección general de Policía', afirmaba el periodista, que sentenciaba: 'Parece que la fiesta se fue de las manos'. Se habló de varios desperfectos en la habitación, tales como lámparas rotas, que sin embargo el director de Paradores desmintió.

Disculpas debidas Después de las insistentes ocasiones en que desde el Gobierno y el PSOE se desmintieron las informaciones, el también periodista Juan Soto Ivars reclamaba que se deben asumir responsabilidades por la campaña en la que se habría pretendido silenciar a los medios y descalificar a la periodista responsable de la noticia: 'Es un buen momento para ver si alguien quiere pedir disculpas a Ketty Garat, la periodista que sacó esta información (... ) fue atacada no solo desde el Gobierno, sino desde muchos medios de comunicación, poco menos que como si fuera una vendehúmos'.

Rubén Amón también participaba para señalar las maniobras del Ejecutivo 'para encubrir' lo ocurrido. Siguiéndonos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google. Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer





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