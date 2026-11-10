Nuevas negociaciones de paz entre EE. UU., Ucrania y Rusia en Abu Dhabi

Se reanudan las conversaciones trilaterales en Abu Dhabi para detener la guerra. EE. UU. busca garantías de seguridad mientras Europa exige su participación directa en el proceso diplomático.

Este martes se desarrollan nuevas rondas de conversaciones de paz en la capital de los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, donde participan delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia. Este encuentro representa un intento renovado por parte de la administración de Donald Trump para poner fin al conflicto armado que ya ha durado casi cinco años. Las negociaciones ocurren en un contexto delicado, marcado por laannouncement de importantes concesiones a Moscú y la persistente violencia en el terreno.

Delegaciones oficiales en Abu Dhabi

Estados Unidos cuenta con la representación de Jared Kushner, yerno del presidente Trump y negociador designado, junto con el enviado para Medio Oriente, Steve Witkoff. Por Ucrania, la delegación está liderada por Rustem Umerov, jefe de inteligencia exterior y principal negociador del país. Rusia ha enviado a sus viceministros de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov y Mikhail Galuzin, así como al asesor del Kremlin, Vladimir Medinsky.

Also read Tubacex recupera plena capacidad en Abu Dabi y asegura contratos con ADNOC

A la delegación rusa se suman el jefe de inteligencia militar, Igor Kostyukov, y el miembro del Estado Mayor, Yuri Zhigarlovsky. La presencia de estos altos funcionarios demuestra la importancia estratégica que Washington y Moscú otorgan a esta etapa diplomática. Ambas partes buscan establecer las bases para un posible acuerdo que detenga las hostilidades immediatas.

Posiciones de Europa y la UE

Mientras se llevan a cabo las discusiones principales, asesores de seguridad nacional de varias naciones europeas, junto con funcionarios de la OTAN y la Unión Europea, están reunidos en Abu Dhabi para conversaciones paralelas. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la UE, declaró el lunes que existen pocos indicios de que Rusia esté dispuesta a negociar de buena fe. Esta postura refleja la profunda desconfianza europea hacia las intenciones de Moscú.

Advertisement

El Palacio del Elíseo en París reiteró el martes que la paz en Ucrania y la seguridad en Europa están intrínsecamente ligadas. Rusia ha dejado claro que desea que estas sean negociaciones estrictamente trilaterales. Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, afirmó que Europa debe utilizar sus propios canales de comunicación con Kyiv y Washington, sin interferir en la mediación estadounidense.

Garantías de seguridad para Ucrania

Jared Kushner declaró al inicio de las conversaciones que el objetivo no es solo discutir asuntos bilaterales, sino crear relaciones de seguridad adecuadas entre Ucrania, Rusia y Europa. El enviado estadounidense señaló que corresponderá a Donald Trump decidir si ofrece una garantía de seguridad estadounidense como parte del acuerdo. Este punto es crucial para la aceptación ucraniana de cualquier cesación de fuegos.

Steve Witkoff confirmó que mantuvo reuniones con socios ucranianos y europeos para coordinar esfuerzos. En su publicación en X, Witkoff reafirmó el compromiso con una sólida arquitectura de seguridad europea de posguerra. Dejó claro que una OTAN fuerte seguirá siendo fundamental para la defensa colectiva euroatlántica en cualquier futuro tratado.

Impacto humanitario y contexto regional

Las negociaciones ocurren mientras el costo humano del conflicto sigue incrementándose. Rescatistas han tenido que extraer cuerpos de refugios subterráneos dañados por ataques aéreos rusos en zonas como Komyshuvakha. Las imágenes recientes muestran cómo infraestructura civil se ha convertido en víctima directa de la escalada militar. La ayuda humanitaria efectiva sigue siendo un pilar en la agenda de los negociadores.

Advertisement

Las naciones europeas buscan un papel más activo tras las insinuaciones de Trump sobre un nuevo acuerdo de seguridad que podría involucrar a todo el continente. La Unión Europea y sus aliados trabajan codo a codo con Ucrania para garantizar su participación. El éxito de estas conversaciones dependerá de la capacidad de las partes para traducir las declaraciones diplomáticas en acciones concretas de desescalada inmediata.