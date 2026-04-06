Nuevas medidas del Gobierno para paliar el impacto de la crisis en Oriente Medio y regular el alquiler de vivienda

El Consejo de Ministros aprueba decretos leyes para abordar el impacto económico y social de la guerra de Irán, incluyendo medidas sobre alquiler de vivienda. Se establecen prórrogas y límites en la actualización de rentas. El decreto ley y su proceso de convalidación parlamentaria generan debates.

El pasado 20 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó dos decretos leyes con el objetivo de mitigar el impacto económico y social provocado por la guerra de Irán, enfocándose en sectores particularmente afectados. El primero, el RDL 7/2026, establece el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, un marco estratégico para abordar las consecuencias de la situación.

El segundo, el RDL 8/2026, se centra específicamente en el sector del alquiler de vivienda, implementando dos medidas clave. La primera de estas medidas prevé una prórroga de hasta dos años, comenzando a partir del 31 de diciembre de 2027, para los contratos de arrendamiento que finalicen en esa fecha. Esta prórroga, solicitada por el arrendatario, se aplica de manera obligatoria, salvo excepciones específicas, manteniendo las condiciones originales del contrato. La segunda medida regula la actualización de la renta en los contratos de arrendamiento vigentes durante el período del decreto ley, estableciendo un incremento máximo del 2% hasta el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de exceder este límite. Es fundamental destacar que, desde su entrada en vigor el 22 de marzo, día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta normativa específica es la que regula las prórrogas y las actualizaciones de renta en los contratos de alquiler, dejando sin aplicación las disposiciones generales de la Ley de Arrendamientos Urbanos en estos aspectos. El nuevo marco jurídico, diseñado por el RDL 8/2026, es resultado de la presión ejercida por Sumar dentro del gobierno. Sin embargo, este marco presenta incertidumbres importantes debido a las escasas expectativas de consolidación efectiva, considerando la próxima convalidación por el Congreso. En este contexto, el uso del decreto ley para implementar estas medidas genera críticas significativas, tanto desde una perspectiva jurídica como política. La Constitución, en su artículo 86.1, condiciona la aprobación de los decretos leyes a circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”, restringiendo su aplicación a determinadas materias. Esto permite al Ejecutivo aprobar unilateralmente disposiciones con fuerza de ley, que entran en vigor de manera inmediata tras su publicación en el BOE. Esta atribución otorga al gobierno un rol central en la actuación política, permitiéndole responder rápidamente a situaciones que requieren una solución normativa urgente, en un plazo menor al del procedimiento parlamentario tradicional (STC 29/1982). Esto implica una excepción a la regla general que reserva la función legislativa a las Cámaras, representantes del pueblo. Como contrapartida, la Constitución establece que estas normativas gubernamentales son “disposiciones provisionales”, con una vigencia temporal limitada a 30 días. Por lo tanto, los decretos leyes entran en el ordenamiento jurídico con una precariedad intrínseca, requiriendo la convalidación del Congreso en el plazo establecido (artículo 86.2 CE) para su permanencia. Con la convalidación parlamentaria, estas disposiciones provisionales superan su condición de caducidad, logrando incorporarse al ordenamiento con vocación de permanencia y estabilidad. Si bien el contenido permanece inalterado, ya que la Cámara baja no puede introducir enmiendas, su naturaleza jurídica cambia sustancialmente, incorporando una dimensión parlamentaria tras recibir el aval del Congreso. En caso de que la ratificación parlamentaria no se produzca, el decreto ley quedará derogado, perdiendo su validez. Es importante recordar que, hasta ese momento, el decreto ley ha estado en vigor y sus previsiones han tenido efecto. Las consecuencias del rechazo del Congreso solo se activan a partir del momento en que se formaliza la no convalidación. Además, la convalidación implica una actividad esencialmente política por parte de la Cámara, centrada en la oportunidad de la normativa aprobada por el Ejecutivo (STC 6/1983), y no en un control de constitucionalidad





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