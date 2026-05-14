Nuevas lluvias y nevadas en España con el paso de un frente polar

Este día de San Isidro, patrón de los agricultores, se presenta con nuevas lluvias muy repartidas aunque en general van a durar poco y van a ser débiles, salvo las del extremo norte donde sí notarán la descarga de este frente frío que mañana recorrerá España. Un frente polar empujado por aire polar y eso también se notará: será un día de viento fuerte y frío en la mayor parte de la Península y Baleares. Las lluvias serán fuertes a primera hora en las comunidades del Cantábrico donde además pueden ser persistentes y dejar acumulados que se acerquen a los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas. También tendremos nevadas en las montañas del norte que pueden ser copiosas en las cumbres -como un día de invierno- pero ya a partir de solo 1200 metros puede caer nieve en la cordillera cantábrica o los Pirineos. Tras el paso del frente, llegará un fin de semana frío -sobre todo el sábado a primera hora, con heladas tardías- pero con temperaturas que ya no bajarán más e incluso volverán a subir por las tardes. Las lluvias del sábado ya se limitarán al Cantábrico y no serán tan abundantes como las de mañana y el sol protagonizará el tiempo del resto de España con menos viento. La semana que viene nos espera un acusado y progresivo ascenso de temperaturas que ya a mitad de semana podría dejarnos valores propios del verano.

"San Isidro Labrador, quita el agua y pon el sol". Eso dice un refrán… que este año se cumplirá… a partir del día siguiente. Se presenta este día de San Isidro, patrón de los agricultores, con nuevas lluvias muy repartidas aunque en general van a durar poco y van a ser débiles, salvo las del extremo norte donde sí notarán la descarga de este frente frío que mañana recorrerá España.

Un frente polar empujado por aire polar y eso también se notará: será un día de viento fuerte y frío en la mayor parte de la Península y Baleares. Las lluvias serán fuertes a primera hora en las comunidades del Cantábrico donde además pueden ser persistentes y dejar acumulados que se acerquen a los 50 litros por metro cuadrado en 12 horas.

También tendremos nevadas en las montañas del norte que pueden ser copiosas en las cumbres -como un día de invierno- pero ya a partir de solo 1200 metros puede caer nieve en la cordillera cantábrica o los Pirineos. En el resto de la mitad norte, el centro y este peninsular también tendrán lluvias pero más débiles y no se esperan en el suroeste y sur de Canarias.

Tras el paso del frente, llegará un fin de semana frío -sobre todo el sábado a primera hora, con heladas tardías- pero con temperaturas que ya no bajarán más e incluso volverán a subir por las tardes. Las lluvias del sábado ya se limitarán al Cantábrico y no serán tan abundantes como las de mañana y el sol protagonizará el tiempo del resto de España con menos viento.

La semana que viene nos espera un acusado y progresivo ascenso de temperaturas que ya a mitad de semana podría dejarnos valores propios del verano. Siguiéndonos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Frente Polar Lluvias Nevadas Viento Temperaturas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Condiciones atmosféricas en España: borrasca en el Atlántico y aguaceras en la península este martesUna borrasca sobre el Atlántico marcará las condiciones atmosféricas en España este martes, con chubascos tormentosos y lluvias en la península, especialmente en la mitad norte. Las lluvias en la zona oeste, la mitad norte y el nordeste podrían traer aviso amarillo por granizo y fuertes vientos. Por lo tanto, se espera un ambiente más estable en el sur peninsular y en algunas zonas costeras, mientras que el norte seguirá con lluvia y tormentas en los próximos días.

Read more »

¿Qué santo se celebra hoy? Consulta el santoral del jueves 14 de mayoHoy, jueves 14 de mayo de 2026, la Iglesia católica celebra en su santoral las festividades de San Matías, San Abrúnculo, San Poncio, San Gallo, San Abrúnculo, San Cartago, San...

Read more »

Este es el ganador de Eurovisión 2026, según ChatGPT: «Este país tiene muchas posibilidades»Esta inteligencia artificial indica el nombre del artista ganador del certamen musical de este año

Read more »

¿Dónde es festivo el 15 de mayo (San Isidro) en España, además de en Madrid?San Isidro es, en Madrid, sinónimo de chotis, de rosquillas, de verbena y de chulapos y chulapas. En resumen, de fiesta. Pero no es el único municipio español que tiene como día festivo el 15 de mayo. De hecho, son cientos.

Read more »