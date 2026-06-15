Nuevas investigaciones sitúan a Zapatero en el centro de un escándalo fiscal y judicial por el rescate de Plus Ultra

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero enfrenta una situación judicial compleja tras el hallazgo de objetos de valor en su despacho y la investigación por su supuesta implicación en el rescate de Plus Ultra. Su defensa busca alegar prescripción de delitos fiscales, mientras otras pesquisas vinculan a figuras cercanas con actividades irregulares. Simultáneamente, investigaciones de la UCO arrojan datos que relacionan a miembros del Gobierno con prácticas cuestionables, en una semana judicial de alta tensión para el PSOE.

La investigación sobre José Luis Rodríguez Zapatero se ha intensificado tras el hallazgo de objetos de valor en la caja fuerte de su despacho, lo que lo sitúa en una situación judicial delicada.

A la causa existente por su presunta implicación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra se suman ahora nuevas líneas de investigación que apuntan a posibles delitos fiscales agravados. Según fuentes cercanas al caso, la estrategia de defensa del expresidente podría centrarse en alegar la prescripción de estos delitos, argumentando que si las joyas y otros bienes fueron adquiridos con más de cinco años de antigüedad mediante procedimientos legales, no sería exigible responsabilidad penal por delito fiscal.

En el caso de que se trate de un delito fiscal agravado, el plazo de prescripción se amplía a diez años, un escenario que obligaría a demostrar que la adquisición ocurrió hace más de una década. Este matiz legal adquiere mayor relevancia en el contexto de la investigación que rodea a figuras cercanas a Zapatero, como el empresario venezolano que fuera accionista mayoritario de Plus Ultra y que fue detenido en 2021 en el aeropuerto de Miami por presuntas actividades de blanqueo de capitales y corrupción.

La conexión entre ambos casos se fortalece con la aparición de una supuesta sucesión de mensajes que probarían la relación directa de Zapatero con las gestiones del rescate de la aerolínea, involucrando a personas de su círculo de confianza. El abogado del expresidente ha presentado recientemente un escrito ante la Audiencia Nacional en el que se aborda el volcado de datos de teléfonos móviles, un elemento que podría resultar clave para determinar la existencia y el alcance de dichas comunicaciones.

Paralelamente, el escenario judicial español se ha visto sacudido por otros frentes que involucran a altas instancias del Estado. El rey Felipe VI ha realizado una aclaración pública sobre el uso de la palabra "partidos" en un contexto institucional, un comentario que ha sido interpretado como una referencia velada a la actual coyuntura política y judicial. Esta declaración coincide con una semana judicial particularmente intensa para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que ha enfrentado varios declaraciones y resoluciones.

Además, las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han arrojado nuevos datos que vinculan a figuras políticas con supuestas prácticas irregulares. Por un lado, se ha revelado que Carmen Pano, en el marco de una investigación, solicitó 25.000 euros para la boda de su hija y una renta mensual a cambio de guardar silencio, un extremo que los investigadores consideran indicio de posible coacción o intento de compra de callar.

Por otro lado, la UCO ha concluido que las siglas "P.S.

" halladas en la agenda de Leire Díez corresponden al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras encontrar una referencia a David Sánchez, hermano de este, como "hermano de P.S. ". Esta conexión ha generado un intenso debate mediático y político, aunque Díez ha preferido mantenerse en un perfil bajo, declarando que "Siempre he valido más por lo que callo que por lo que hablo", una frase que ha sido ampliamente citada en los medios.

En conjunto, estos elementos dibujan un panorama en el que el entramado de relaciones personales, intereses económicos y decisiones políticas se entrelazan bajo la lupa de la justicia, generando una sensación de inestabilidad institucional y una serie de interrogantes sobre la transparencia y la legalidad en las altas esferas del poder





A3Noticias / 🏆 6. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zapatero Plus Ultra Delito Fiscal Audiencia Nacional UCO Pedro Sánchez Felipe VI Leire Díez Carmen Pano Blanqueo De Capitales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

El caso del móvil de Rodolfo Reyes: nuevas revelaciones sobre la implicación de Zapatero en el rescate de Plus UltraLa Audiencia Nacional reactiva la orden de detención del empresario venezolano Rodolfo Reyes tras la entrega del contenido de su teléfono por parte de la agencia estadounidense HSI. Las conversaciones podrían vincular al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con los esfuerzos para obtener el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea Plus Ultra, supuestamente a través de una red de blanqueo. La defensa de Zapatero cuestiona la validez de la prueba por dudas sobre la cadena de custodia.

Read more »

El PP centra sus críticas en Zapatero por el caso Plus Ultra y las joyas valoradas en 1,3 millonesEl Partido Popular señala al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el caso Plus Ultra y por joyas halladas en su despacho, acusándolo de delitos como organización criminal y fraude fiscal. Los populares vinculan estos casos con Pedro Sánchez, mientras el PSOE defiende la presunción de inocencia y pide respeto a la Justicia.

Read more »

Zapatero pide declarar solo por el caso Plus Ultra y posponer el interrogatorio sobre las joyasEl expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que le permita declarar únicamente sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, dejando para más adelante el interrogatorio relativo a las joyas halladas en su despacho y valoradas en más de 1,3 millones de euros. La defensa alega necesitar más tiempo para reunir documentación sobre el origen de los objetos. El magistrado Calama, sin embargo, le ha citado como presunto líder de una estructura de tráfico de influencias y también le imputa delitos fiscal y de contrabando por la compra de las alhajas.

Read more »

Zapatero pide al juez retrasar declaración sobre las joyas en el caso Plus UltraEl expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que en su declaración como investigado solo se le interrogue sobre su papel en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, pero no sobre las joyas intervenidas en su despacho, para las que pide más tiempo para preparar su defensa.

Read more »