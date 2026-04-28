Nuevas Detenciones por los Disturbios en El Sadar Tras el Osasuna-Real Madrid

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas más por los incidentes ocurridos en febrero en el estadio El Sadar, elevando el número total de detenidos a trece. Se les acusa de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad. Los detenidos pertenecen al grupo Indar Gorri.

La Policía Nacional ha intensificado sus investigaciones y ha culminado con la detención de nueve individuos adicionales relacionados con los disturbios que sacudieron los alrededores del estadio El Sadar en febrero, tras el encuentro entre Osasuna y el Real Madrid .

Estas nuevas detenciones se suman a las cuatro ya realizadas en el mes de marzo, elevando el número total de detenidos a trece. A los detenidos se les imputan delitos de desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad, cargos que reflejan la gravedad de los actos cometidos.

Las personas arrestadas son residentes de diversas localidades de Navarra y se ha identificado su pertenencia al grupo conocido como Indar Gorri, un colectivo que, según las autoridades, jugó un papel central en la escalada de violencia. La investigación policial se inició tras los incidentes ocurridos al término del partido, cuando personal de seguridad privada de Osasuna solicitó la intervención de la Policía Nacional ante la identificación de un espectador que había lanzado una botella al terreno de juego, poniendo en peligro la integridad de los jugadores y el desarrollo regular del encuentro deportivo.

La situación se tornó aún más tensa cuando, tras el pitido final, se registraron altercados dentro del estadio, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para garantizar la seguridad y el orden público. Una vez desalojado el estadio y aparentemente reducida la tensión, los detenidos presuntamente incitaron a otros miembros del Graderío Sur, congregando a un grupo de aproximadamente treinta personas, a lanzar objetos contundentes y cubos de basura contra tres agentes de la Policía Nacional que se encontraban frente a una de las puertas de acceso al estadio.

Esta agresión coordinada bloqueó la salida de emergencia, poniendo en riesgo la integridad física de los agentes, quienes requirieron asistencia para poder controlar la situación. La operación policial, considerada cerrada, se centró en la identificación y detención de todos aquellos individuos que participaron activamente en los altercados del pasado 21 de febrero. La Policía Nacional ha desplegado importantes recursos para esclarecer los hechos y llevar ante la justicia a los responsables de estos actos vandálicos.

Los primeros detenidos en marzo ya fueron imputados por los mismos delitos, lo que demuestra la determinación de las autoridades en combatir la violencia en el ámbito deportivo. Los incidentes se originaron cuando un grupo de personas intentó impedir la identificación del espectador que había lanzado la botella, mostrando una actitud hostil y agresiva hacia el personal de seguridad privada.

Ante esta situación, la Policía Nacional se vio obligada a acceder al recinto para proteger a los vigilantes de seguridad y restablecer el orden. A pesar de la presencia policial, los agresores continuaron con su comportamiento violento, atacando a los agentes, quienes se vieron obligados a utilizar los medios a su disposición para defenderse y controlar la situación.

La Policía Nacional ha reiterado su compromiso con la seguridad de los ciudadanos y ha advertido que no tolerará ningún tipo de acto vandálico o violento en el ámbito deportivo. Se espera que los detenidos sean puestos a disposición judicial en las próximas horas, donde se les imputarán los delitos correspondientes y se determinará su grado de implicación en los hechos.

La investigación continúa abierta para identificar a otros posibles participantes en los altercados y garantizar que todos los responsables sean llevados ante la justicia. Este incidente subraya la importancia de reforzar las medidas de seguridad en los estadios y promover una cultura de respeto y convivencia entre los aficionados al fútbol.

La colaboración entre la Policía Nacional, los clubes deportivos y las empresas de seguridad privada es fundamental para prevenir y combatir la violencia en el ámbito deportivo y garantizar la seguridad de todos los asistentes a los partidos





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