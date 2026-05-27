Nueva reforma de pensiones: así será la jubilación flexible en 2027

El Gobierno aprueba la reforma de la jubilación flexible que permite compatibilizar trabajo y pensión con jornadas del 33% al 80%. Incluye pluses del 15% para quienes regresen tras seis meses jubilados y abre la posibilidad a los autónomos.

El Consejo de Ministros aprobó este martes la reforma de la jubilación flexible , una de las piezas clave del plan de reformas de pensiones iniciado en 2021.

La medida busca fomentar la reincorporación laboral de los jubilados permitiendo compatibilizar el trabajo, ya sea por cuenta ajena o propia, con el cobro de la pensión. La norma introduce un endurecimiento en los requisitos de jornada mínima, que pasa del 25% al 33% de la jornada completa, pero ofrece mayores pluses en la pensión a medida que aumenta el tiempo trabajado.

La jubilación flexible no entrará en vigor hasta tres meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y deberá ser convalidada por el Congreso de los Diputados en el plazo de un mes. En concreto, la reforma establece que los jubilados que decidan reincorporarse al mercado laboral podrán trabajar entre un 33% y un 80% de la jornada completa.

En ese caso, la cuantía de la pensión se reducirá en proporción inversa a la jornada realizada: si se trabaja el 50%, se cobrará el 50% de la pensión. Sin embargo, para incentivar la vuelta de aquellos que ya llevan tiempo jubilados, se aplica un plus cuando la incorporación se produce al menos seis meses después del retiro.

En esos casos, para jornadas entre el 55% y el 80%, la pensión se incrementa en un 15% adicional sobre la parte que se percibe. Por ejemplo, un jubilado que acceda al 50% de jornada cobraría el salario correspondiente más el 50% de su pensión incrementado en un 15% adicional, resultando en un total equivalente al 65% de la pensión original.

Otra novedad importante es la inclusión de los trabajadores autónomos como beneficiarios de esta modalidad, una opción que antes no existía. Inicialmente, el Gobierno planteó limitar la compatibilidad al 20% de la pensión, pero el decreto finalmente aprobado elimina ese tope, permitiendo que el autónomo pueda compatibilizar el 100% de su pensión con la actividad por cuenta propia.

Sin embargo, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) considera que el impacto será mínimo, ya que los autónomos ya disponen desde hace 19 años de la jubilación activa, que permite compatibilizar trabajo y pensión sin reducción. La reforma excluye a los funcionarios civiles del Estado, de las Fuerzas Armadas y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Durante el período de jubilación flexible, el trabajador mantiene la condición de pensionista a efectos de asistencia sanitaria y protección social





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