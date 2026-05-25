Nueva Orleans faces future of flooding, must start relocation process now to avoid chaos

A new analysis by experts reveals that New Orleans, a city of 360,000 residents, is highly vulnerable to rising sea levels due to climate change. The city is built on a low-lying coastal area and is surrounded by wetlands, which are rapidly disappearing due to human activities. The study predicts that the city could be completely surrounded by the Gulf of Mexico by the end of this century. The report also highlights the need for a carefully planned relocation process to avoid a chaotic retreat with high costs, especially for the city's most vulnerable populations.

Nueva Orleans se enfrenta a un futuro de inundación que podría dejarla rodeada por el océano, según un nuevo análisis de expertos que también afirma que la ciudad debe comenzar el proceso de reubicación ahora para evitar el caos.

Las conclusiones del estudio son contundentes, pero no es ningún secreto que Nueva Orleans es muy vulnerable al aumento del nivel del mar a medida que el planeta se calienta. La costa de Louisiana es una de las regiones más bajas del mundo y Nueva Orleans, una ciudad de 360.000 habitantes, está particularmente expuesta. Se asienta en una cuenca, en su mayor parte por debajo del nivel del mar, en medio de un delta que se reduce rápidamente.

La ciudad está casi completamente rodeada de humedales, que actúan como barrera contra huracanes y marejadas ciclónicas. Sin embargo, estos humedales están desapareciendo rápidamente debido a que los humanos los drenan para el desarrollo, dragan canales para la industria del petróleo y el gas y construyen diques fluviales, privándolos de los sedimentos que impiden su inundación. Desde la década de 1930, Louisiana ha perdido casi 518.000 hectáreas (2.000 millas cuadradas) de humedales.

El agua del mar inunda la comunidad de Veivatuloa Village, en Fiyi, tras rebasar un dique ineficaz, el 16 de julio de 2022. Según una nueva investigación, es posible que se haya subestimado considerablemente el nivel global del mar en las costas. El nivel del mar es más alto de lo que se creía y millones de personas estarían en riesgo, revela estudio.

La costa de Louisiana se enfrenta a una subida del nivel del mar de entre 3 y 7 metros. Las consecuencias serán devastadoras: se prevé la pérdida de alrededor del 75 % de sus humedales restantes y su litoral podría retroceder hasta 100 kilómetros tierra adentro, según hallaron los científicos.

La región ha ‘cruzado el punto de no retorno’, escribieron los autores del artículo, quienes advirtieron que Nueva Orleans ‘bien podría quedar rodeada por el golfo de México antes de que termine este siglo’. Argumentan que la ciudad debe aprovechar la oportunidad para desarrollar estrategias de reubicación que la conviertan en un modelo para lugares que enfrentan un destino similar.

El aumento del nivel del mar amenaza a las ciudades costeras de todo el mundo, desde Nueva York y Londres hasta Bangkok y Shanghái. Las principales incógnitas son cuándo se materializará esta situación y cómo se desarrollará. Para trazar un mapa del futuro de Louisiana, los científicos del informe investigaron su pasado.

Uno de los autores identificó una antigua línea costera a unos 48 kilómetros al norte de Nueva Orleans, que se formó hace unos 125.000 años, cuando las temperaturas eran similares a las actuales, pero el nivel del mar era al menos 3 metros más alto. Es muy probable que el nivel del mar alcance esa altura en el futuro. La cuestión radica en qué se debe hacer y cuándo.

La gente ya está abandonando la costa de Louisiana, y lo ha estado haciendo durante décadas. Desde el huracán Katrina, que azotó Louisiana en 2005 y causó la muerte de casi 1.400 personas, Nueva Orleans ha perdido alrededor del 25 % de su población. El éxodo ha sido un proceso intermitente, donde cada gran ciclón o inundación genera un aumento repentino de las salidas. Aproximadamente el 99 % de la población de Nueva Orleans corre un alto riesgo de inundación.

Cuando otro huracán como Katrina azote la ciudad, casi todos sufrirán daños por inundación. No implementar un proceso de reubicación cuidadosamente planificado conlleva el riesgo de una retirada caótica con un alto costo, especialmente para los más pobres de la ciudad. A medida que la población disminuye, se afianzan las desigualdades existentes. La base impositiva se reduce, los servicios empeoran, las primas de seguros se disparan y las viviendas pierden valor.

La gente puede decidir quedarse y adaptarse a la situación, pero cuanto más dinero inviertan en proteger sus hogares de las inundaciones, menos dinero tendrán para reubicarse en el futuro





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