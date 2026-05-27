Nueva normativa amplía oportunidades laborales en estaciones de ITV y Gobierno aprueba ley de IA

El Ministerio de Industria flexibiliza los requisitos de formación para trabajar en ITV, reconociendo titulaciones de FP y universidad y valorando la experiencia práctica. Se prevé un aumento del 5-10% en la contratación. Además, el Gobierno aprobó una ley de IA que prohíbe deepfakes sexuales y sanciona con multas de hasta 35 millones.

El Ministerio de Industria ha actualizado la normativa que regula los requisitos de formación para trabajar en estaciones de Inspección Técnica de Vehículos ( ITV ), ampliando las titulaciones válidas tanto de Formación Profesional como universitarias.

Esta medida busca adaptarse a la evolución del sector automotriz, donde tecnologías como los vehículos eléctricos y sistemas avanzados de conducción son cada vez más relevantes. La flexibilización de los requisitos advantage a profesionales con experiencia práctica en talleres, concesionarios o mantenimiento de vehículos, ya que ahora su formación empírica también se valorará. Quienes lleven años trabajando en automoción podrán optar a puestos en ITV tras completar la formación específica exigida, reconociendo así su trayectoria.

Se espera que las estaciones de ITV incrementen su plantilla entre un 5% y un 10% en los próximos años gracias a esta cambios normativos. Los salarios ofrecidos son atractivos, rondando los 25.000 a 35.000 euros anuales dependiendo de la región y experiencia. Paralelamente, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley de inteligencia artificial que protege a menores y prohíbe los deepfakes sexuales, estableciendo sanciones desde 6.000 hasta 35 millones de euros según la gravedad de la infracción





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