Nueva norma de Medicaid dificulta exención por fragilidad médica para enfermos

Una norma federal más estricta redefine los criterios para la exención laboral en Medicaid, lo que podría dejar sin cobertura a millones de personas con enfermedades graves en 2027.

Millones de estadounidenses que padecen enfermedades podrían enfrentarse a mayores obstáculos para conservar o incluso acceder a la cobertura de Medicaid a partir de enero, cuando entre en vigor en la mayoría de los estados el primer requisito federal de trabajo de la historia.

Esta situación se origina tras la publicación de una nueva norma por parte de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) que adopta una postura más estricta al definir qué adultos de bajos ingresos tienen derecho a una exención por fragilidad médica. Según la norma emitida el lunes, para calificar a la exención no solo es necesario padecer una enfermedad o condición médica, como cáncer o un trastorno de salud mental, sino que dicha condición debe afectar de forma significativa la capacidad de cumplir con el requisito de trabajo.

Esta interpretación ha sorprendido a numerosos estados y grupos de defensa de pacientes, generando una rápida reacción con advertencias sobre la posible pérdida de cobertura médica para personas enfermas inscritas en la expansión de Medicaid. Jocelyn Guyer, directora general senior de Manatt Health, una firma legal y de consultoría que asesora a estados en políticas de Medicaid, expresó que esta norma impondrá mayores dificultades para mantener la cobertura en personas con afecciones muy graves, cuya pérdida de cobertura podría ser catastrófica, y auguró un aumento en el número de personas que la pierdan.

El requisito laboral forma parte del gran y hermoso proyecto de ley aprobado el año pasado bajo la administración del presidente Donald Trump y su partido, que incluye recortes históricos a Medicaid. Los CMS están emitiendo normas para que los estados implementen las disposiciones de salud de la ley, y la agencia indica que su objetivo principal con los requisitos de trabajo es fomentar la autosuficiencia y la movilidad económica de los beneficiarios, al tiempo que protege a los vulnerables.

La ley exige que los inscritos en la expansión de Medicaid de 19 a 64 años trabajen, realicen voluntariado, asistan a la escuela o participen en un programa de empleo por al menos 80 horas mensuales, a menos que califiquen para algunas exenciones. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el verano pasado que unos 5,3 millones de personas más podrían quedarse sin seguro en 2034 debido a este requisito.

Sin embargo, expertos señalan que la ley no vincula la exención a la incapacidad laboral del asegurado. La norma ha provocado una respuesta inmediata de múltiples grupos de defensa de pacientes, que advierten que la interpretación más estricta pondrá en riesgo la vida de las personas al comprometer su cobertura y acceso a la atención.

Jennifer Hoque, directora asociada de políticas de la Red de Acción contra el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer, declaró que una persona en tratamiento activo contra el cáncer tendrá que superar obstáculos que para algunos serán insuperables para obtener o mantener la cobertura, y destacó que si no pueden avanzar en el sistema con rapidez podrían descubrir, al llegar a la quimioterapia o cirugía Oncológica, que ya no tienen cobertura, lo que les quitaría el tratamiento para salvar sus vidas.

Un grupo de 48 organizaciones de pacientes, entre las que se incluyen la Asociación Estadounidense del Pulmón, la Fundación Crohn y Colitis y la Alianza Nacional para la Enfermedad Mental, afirmó que la interpretación de CMS entra en conflicto con la Gran Ley Integral de Salud Mental, ya que redefine la exención de fragilidad médica para aplicarla solo a quienes puedan demostrar incapacidad laboral y limita drásticamente la capacidad de los estados para aceptar la autodeclaración de los pacientes sobre cumplimiento y exenciones a partir de 2028. Señalan que estas políticas impondrán enormes cargas administrativas a pacientes y proveedores, trastocarán meses de planificación estatal y crearán caos a pocos meses del plazo de implementación de enero de 2027.

Hasta el momento, los CMS no han respondido a una solicitud de comentarios sobre las preocupaciones de los defensores





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