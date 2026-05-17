Nueva estrella dorada en el Muro de los Caídos de la CIA desde 2023

El Muro de los Caídos de la CIA, inaugurado en 1974, rinde homenaje a los agentes fallecidos en servicio con estrellas talladas en su honor. Hasta el viernes, contaba con 140 estrellas, pero ahora suma una más, la primera desde 2023.

El Muro de los Caídos de la CIA , inaugurado en 1974, rinde homenaje a los agentes fallecidos en servicio con estrellas talladas en su honor.

Hasta el viernes, contaba con 140 estrellas, pero ahora suma una más, la primera desde 2023. La identidad y operación del agente conmemorado son desconocidas. La CIA opera globalmente, con presencia destacada en Oriente Medio y acciones contra el narcotráfico en México, donde recientemente murieron dos presuntos agentes. De las 141 estrellas, solo 108 nombres han sido reconocidos públicamente, destacando muertes en conflictos como Laos, Vietnam, Afganistán e Irak.

El mural de la inteligencia estadounidense guarda un tributo a los agentes caídos con una estrella tallada por cada agente muerto en servicio. Este viernes se talló la primera estrella en el muro desde 2023, pero se desconoce por completo la identidad y la operación en la que habría caído. Podríamos mencionar que la CIA también estaría operando contra el narcotráfico en México, ya que hace un mes, mataron a dos presuntos agentes suyos. Sin embargo, no hay confirmación oficial





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