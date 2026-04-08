Nueva deducción en la Renta: Hasta 340 euros para quienes cobran el SMI

La campaña de la declaración de la renta de 2025 introduce una deducción de hasta 340 euros para quienes cobran el SMI o rentas bajas. Te explicamos cómo solicitarla y quiénes pueden beneficiarse.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025, comenzando el miércoles 8 de abril, introduce una novedad significativa para los contribuyentes que perciben el Salario Mínimo Interprofesional ( SMI ) o rentas muy bajas. Se trata de una nueva deducción fiscal que podría resultar en un alivio de hasta 340 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas ( IRPF ) para este grupo de trabajadores.

El origen de esta nueva deducción se remonta a las negociaciones entre los ministerios de Hacienda y Trabajo el año anterior, en relación con el incremento del SMI. El Ministerio de Hacienda inicialmente proponía que este incremento estuviera sujeto a tributación, mientras que el Ministerio de Trabajo defendía la exención. La solución adoptada fue un compromiso: una deducción específica aplicable a aquellos que perciben el salario mínimo. Es importante destacar que, aunque la deducción es una medida de apoyo, no se aplica automáticamente y requiere que los contribuyentes realicen un proceso específico dentro de la declaración. \El asesor fiscal José Ramón López, conocido en redes sociales como 'Tu blog fiscal', ha advertido sobre los detalles de esta deducción a través de su cuenta de TikTok. López estima que esta deducción podría beneficiar a “millones de personas”, ya que está disponible para aquellos que hayan percibido ingresos brutos anuales inferiores o iguales a 18.276 euros durante el ejercicio fiscal de 2025, el período que corresponde a la declaración de la renta que se presentará a partir de abril. El experto explica que los contribuyentes que cumplan con los requisitos deben acceder al apartado de 'deducciones generales' dentro del programa de declaración y seleccionar 'deducción por obtención de rendimientos del trabajo'. Una vez allí, se les solicitará que rellenen una serie de datos específicos. José Ramón López critica este punto del proceso, argumentando que le parece “absurdo” porque la Agencia Tributaria ya dispone de la información necesaria para aplicar la deducción sin que el contribuyente deba rellenar estos campos. Una vez completada la información requerida, la deducción se reflejará en la declaración, específicamente en los apartados de 'deducciones cuota líquida' y 'deducción por obtención de rendimientos del trabajo'.\Es fundamental entender que, aunque la deducción máxima sea de 340 euros, no todos los beneficiarios recibirán la totalidad de esta cantidad. La cuantía de la deducción se reducirá progresivamente a medida que los ingresos se aproximen al límite de 18.276 euros brutos anuales. Así, aquellos que percibieron el SMI de 2025, fijado en 16.576 euros, podrán deducir la cantidad máxima de 340 euros. La deducción se reducirá de forma proporcional para aquellos que hayan percibido ingresos superiores al SMI, pero sin superar el límite establecido. La campaña de la renta de este año, por tanto, exige una atención especial por parte de los contribuyentes con rentas bajas y que perciben el SMI, para asegurar que se benefician de esta nueva deducción y optimizan su declaración fiscal





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