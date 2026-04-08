Nueva Deducción en la Renta: Hasta 340 Euros para Trabajadores con Bajos Ingresos

La campaña de la Renta 2025 introduce una deducción de hasta 340 euros para quienes cobran el SMI o rentas bajas. Un asesor fiscal explica cómo aplicarla, aunque no es automática.

La campaña de la declaración de la renta para el ejercicio fiscal 2025, que comienza este miércoles 8 de abril, presenta una novedad relevante para los contribuyentes con ingresos bajos, especialmente aquellos que perciben el Salario Mínimo Interprofesional ( SMI ) o rentas similares.

Esta novedad se materializa en una nueva deducción de hasta 340 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), diseñada para beneficiar a este grupo de trabajadores y mitigar el impacto fiscal de la subida del SMI. La introducción de esta deducción es el resultado de un acuerdo entre los Ministerios de Hacienda y Trabajo, quienes mantuvieron posturas divergentes el año anterior respecto a cómo debía tratarse fiscalmente la subida del SMI. Hacienda inicialmente pretendía que el incremento tributara, mientras que Trabajo abogaba por su exención total. La solución consensuada fue la creación de esta deducción, que se aplica a aquellos que perciben el salario mínimo y otras rentas bajas, buscando un equilibrio entre las necesidades del Estado y el apoyo a los trabajadores con menores ingresos.\El asesor fiscal José Ramón López, conocido en redes sociales como 'Tu blog fiscal', ha advertido sobre un aspecto crucial de esta nueva deducción: no se aplica de manera automática. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, López explica que la deducción podría afectar a “millones de personas”, ya que se pueden beneficiar aquellos que hayan percibido ingresos inferiores a 18.276 euros brutos anuales (durante el ejercicio 2025). Para acceder a esta deducción, los contribuyentes deben dirigirse al apartado de 'deducciones generales' en su declaración de la renta y seleccionar 'deducción por obtención de rendimientos del trabajo'. Una vez allí, deberán completar una serie de datos solicitados por la Agencia Tributaria. López critica este proceso, considerándolo innecesario dado que Hacienda ya dispone de la información relevante. La deducción se verá reflejada en el apartado de 'deducciones cuota líquida', específicamente en 'deducción por obtención de rendimientos del trabajo'.\A pesar de que la deducción máxima sea de 340 euros, no todos los contribuyentes que cumplan los requisitos recibirán la totalidad de esta cantidad. La cuantía de la deducción se reduce gradualmente a medida que los ingresos se acercan al límite de 18.276 euros. Por ejemplo, aquellos que hayan percibido el SMI de 2025, que fue de 16.576 euros, sí podrán deducirse los 340 euros completos. La cantidad a deducir disminuirá proporcionalmente para aquellos que hayan percibido ingresos superiores a esa cifra, hasta alcanzar el límite máximo de 18.274 euros. Es fundamental que los contribuyentes revisen cuidadosamente su borrador de la declaración de la renta y sigan las instrucciones proporcionadas por la Agencia Tributaria para asegurarse de aplicar correctamente esta deducción y beneficiarse de ella. Este proceso, aunque sencillo en su aplicación, requiere la atención de los contribuyentes para garantizar que optimizan su situación fiscal y obtienen el máximo beneficio posible. La correcta comprensión de esta deducción y su aplicación es clave para un ejercicio fiscal eficiente y justo para los contribuyentes con ingresos más bajos





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