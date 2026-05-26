Nueva citación judicial a Begoña Gómez y revelaciones de agendas que implican a Zapatero en trama de tráfico de influencias

El juez Peinado vuelve a citar a Begoña Gómez mientras la policía presenta agendas de Julio Martínez que sugieren la intermediación de Zapatero en decisiones estratégicas, incluida la liberación de presos en Venezuela y la actuación del CNI. El sumario apunta a una red de influencias que involucra a altos cargos y a la familia del expresidente.

El magistrado Peinado ha vuelto a citar a la empresaria Begoña Gómez , advirtiéndole que tomará medidas coercitivas si persiste en intentar evadir la acción judicial.

La citación se produce en el marco de la investigación sobre la supuesta trama de tráfico de influencias que rodea al expresidente José Luis Zapatero y a sus hijas. Según los informes policiales, las agendas encontradas en la vivienda de Julio Martínez Martínez, amigo cercano de Zapatero, revelarían una red de contactos y decisiones estratégicas que van más allá de los simples servicios de consultoría declarados.

En el alzamiento del domicilio, el 11 de diciembre, la Policía incautó 286.070 euros en efectivo, una gran cantidad de documentos y, sobre todo, varias agendas que, a juicio de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), muestran la posible intervención directa del empresario en operaciones de alto nivel, como la liberación de presos políticos en Venezuela y la supuesta participación de agentes del CNI en el traslado del opositor Edmundo González a España





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