Nscale pierde contrato clave con Microsoft antes de salir a bolsa

Nscale enfrenta desafíos críticos al perder la opción de amplificación de contrato con Microsoft. La startup debe asegurar nuevos clientes para mantener su valor de 35.000 millones.

La firma tecnológica Nscale ha sufrido un nuevo revés significativo en su camino hacia la salida a bolsa, programada para valorar la empresa en 35.000 millones de dólares. La compañía perdió la posibilidad de cerrar un contrato millonario con Microsoft, que rechazó la opción de duplicar el alquiler de capacidad de procesamiento en un centro de datos ubicado en Texas. Esta decisión complica los planes financieros de Nscale justo antes de su oferta pública inicial.

Detalles del rechazo y mecanismo del contrato

Microsoft decidió no ejercer su derecho sobre una segunda fase de 700 megavatios en las instalaciones de Nscale. Aunque existía una opción de ampliación para más que duplicar el contrato actual, el gigante tecnológico eligió no proceder. Este contrato rechazado tenía un valor potencial de decenas de miles de millones de dólares, lo que representa una oportunidad de ingresos masiva para Nscale. La empresa esperaba consolidar su posición en el mercado mediante esta expansión masiva de infraestructura.

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La capacidad energética potencial del proyecto en Texas se estima en unos 10 gigavatios. Sin embargo, la infraestructura real que Nscale tiene lista para operar en el condado de Ward incluye hasta 1,2 gigavatios. De esta cifra, aproximadamente 500 megavatios estarán conectados a un centro de datos construido en terrenos propiedad de la propia Nscale. Esta estructura física es fundamental para cumplir con las demandas de computación de sus clientes actuales y futuros.

Los 700 megavatios restantes provienen de un emplazamiento adyacente desarrollado por Ionic Digital, una empresa de minería de criptomonedas. Nscale posee un derecho de adquisición preferente para encontrar clientes para estas instalaciones, lo que le permite beneficiarse de los acuerdos de computación vinculados a dicho lugar. En octubre de 2025, la firma anunció un acuerdo para alquilar a Microsoft cerca de 240 megavatios en las instalaciones de Ionic, estableciendo una base operativa sólida.

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Posiciones de las partes y figuras clave involucradas

El consejo de administración de Nscale cuenta con figuras de alto perfil como la ex ejecutiva de Meta Sheryl Sandberg y el ex viceprimer ministro británico Nick Clegg. La compañía está respaldada por Nvidia y dirigida por Josh Payne. Estos líderes deben ahora gestionar la transición tras el rechazo de Microsoft. Su experiencia es crucial para atraer a nuevos inversores y clientes en un mercado cada vez más competitivo.

Microsoft no fue el único cliente que revisó sus compromisos. La empresa también rechazó un acuerdo de 3.000 millones de dólares para alquilar capacidad de procesamiento en un centro de datos en Essex, Reino Unido. Por otro lado, las instalaciones principales de Nscale en Virginia Occidental siguen siendo claves para su acuerdo de computación de 45.000 millones de dólares. Esta división geográfica de la estrategia contractual muestra la complejidad de las operaciones globales de la firma.

Las perspectivas financieras de Nscale reflejan un momento delicado. La compañía registró unas pérdidas netas de 1.000 millones de dólares con unos ingresos de 141 millones en el primer semestre de 2026. Los inversores se han vuelto más cautelosos ante el elevado endeudamiento que supone la construcción de infraestructura para inteligencia artificial. Este contexto financiero exige prudencia y una estrategia clara para mantener la confianza del mercado.

Impacto real y próximos pasos en el mercado

La decisión de Microsoft no afectará a la cartera de pedidos total de Nscale, valorada actualmente en 103.000 millones de dólares. No obstante, la empresa deberá encontrar nuevos clientes para las instalaciones o dejará de percibir miles de millones de dólares en ingresos futuros. Nscale está manteniendo conversaciones con otros posibles clientes y ya ha firmado acuerdos con otras compañías en la misma ubicación, como la firma de robótica Figure.

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Además, la empresa está dialogando con Anthropic para ampliar su acuerdo. El objetivo es alquilar un segundo centro de datos de 460 megavatios en sus instalaciones de mayor tamaño. Estas negociaciones son vitales para compensar la pérdida del contrato con Microsoft. La firma debe asegurar la financiación mediante deuda y costear la construcción de sus centros de datos para mantener su ritmo de crecimiento.

El suministro eléctrico para la capacidad restante en las instalaciones de Ionic aún no está garantizado. Microsoft sigue conservando un derecho sobre esta capacidad, pero ha decidido no aprovecharla en esta fase. La empresa de minería de criptomonedas se reserva el derecho de ofrecer la capacidad energética ampliada a otras compañías de IA, empresas o proveedores de infraestructura en la nube. Esta flexibilidad podría abrir nuevas puertas para Nscale.

El descontento público por la construcción de centros de datos en Estados Unidos ha aumentado. Este factor influyó en las elecciones de mitad de mandato celebradas este martes, donde los votantes rechazaron a candidatos republicanos. Los gobernadores demócratas electos, incluido el de Texas, han solicitado una moratoria inmediata sobre el desarrollo de centros de datos. Nscale deberá navegar este entorno regulatorio complejo mientras busca asegurar su salida a bolsa.