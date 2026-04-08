Novo Nordisk lanza Wegovy de alta dosis a un precio competitivo para combatir a Zepbound de Eli Lilly

Novo Nordisk, el fabricante de Wegovy, anuncia una nueva inyección de alta dosis a un precio más bajo que su competidor Zepbound. La nueva estrategia busca recuperar terreno en el mercado de la obesidad.

Novo Nordisk , el reconocido fabricante de los aclamados fármacos para combatir la obesidad Ozempic y Wegovy , ha anunciado una estrategia agresiva en el mercado de la pérdida de peso. La compañía ha fijado el precio de su nueva inyección de alta dosis de Wegovy en 399 dólares mensuales, lo que equivale a aproximadamente 345 euros, para aquellos pacientes que pagan de su bolsillo, es decir, sin contar con cobertura de seguro médico.

Esta tarifa es considerablemente más económica que el costo de la mayoría de las dosis de Zepbound, el medicamento competidor de Eli Lilly. La nueva presentación de Wegovy, que se comercializará bajo la denominación Wegovy HD, administra una dosis significativamente mayor, de 7.2 miligramos del fármaco, lo que representa tres veces la dosis más alta disponible hasta ahora, que era de 2.4 miligramos. La aprobación de esta nueva dosis por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) se obtuvo el mes pasado y su lanzamiento comercial está programado para el martes. Esta estrategia de precios agresiva por parte de Novo Nordisk busca contrarrestar el éxito de Zepbound de Eli Lilly y recuperar terreno en el competitivo mercado de los tratamientos contra la obesidad.\El precio establecido por Novo Nordisk es aproximadamente un 40% inferior al que cobra Lilly a los pacientes que no tienen seguro médico y adquieren las tres dosis más elevadas de Zepbound. La compañía danesa se encuentra en una situación donde busca recuperar su posición tras un estudio clínico que demostró que Zepbound superaba a la dosis estándar de Wegovy en términos de eficacia. La perspectiva de una mayor pérdida de peso ha contribuido a la creciente popularidad de Zepbound, que se ha convertido en la inyección contra la obesidad más demandada en Estados Unidos. La estrategia de Novo Nordisk se centra en la innovación y expansión de sus formulaciones de Wegovy. El lanzamiento de la versión en píldora de Wegovy, que tuvo lugar en enero, ha sido el mejor debut en la historia de los medicamentos contra la obesidad, lo que evidencia el potencial de la compañía en el mercado. Además, la semana pasada, la farmacéutica introdujo un programa de suscripción que ofrece precios mensuales más atractivos para Wegovy a aquellos pacientes que contratan varios meses de tratamiento. Esta combinación de estrategias, que incluyen una nueva dosis de alta potencia y opciones de precios flexibles, subraya el compromiso de Novo Nordisk de mantener una posición fuerte en el mercado y de ofrecer opciones accesibles y efectivas para la gestión de la obesidad.\La nueva inyección de Wegovy HD estará disponible para los pacientes que realicen el pago directamente a través de la plataforma de venta directa al consumidor de Novo, NovoCare, así como en farmacias tradicionales y a través de socios seleccionados de telemedicina. Los pacientes que paguen al contado por Wegovy HD, y que cuenten con una receta médica, podrán adquirir el medicamento por 399 dólares al mes. Por otro lado, aquellos pacientes que cuenten con seguro médico privado podrán acceder al tratamiento por tan solo 25 dólares mensuales, gracias a los descuentos ofrecidos por Wegovy. Un portavoz de Novo Nordisk confirmó que la nueva dosis también estará incluida en algunos planes de suscripción, dependiendo del proveedor de telemedicina y sujeto a las tarifas de suscripción estándar. Esta amplia disponibilidad y flexibilidad en los precios, combinada con la mayor eficacia de la nueva dosis, refleja la determinación de Novo Nordisk de ofrecer soluciones integrales y accesibles a las personas que luchan contra la obesidad. El anuncio destaca la creciente competencia en el sector de los tratamientos para la obesidad y la importancia de la innovación y la adaptación a las necesidades de los pacientes





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