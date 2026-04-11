Novo Nordisk apuesta por la expansión del mercado de medicamentos para adelgazar y la lucha contra los genéricos

El CEO de Novo Nordisk, fabricante de Wegovy y Ozempic, señala la necesidad de ampliar el acceso a los medicamentos para adelgazar y revela estrategias para competir con los genéricos tras el vencimiento de las patentes. La compañía planea reducir precios y establecer alianzas estratégicas para mantener su liderazgo en el mercado.

Según Mike Doustdar, CEO de Novo Nordisk , la industria farmacéutica apenas ha comenzado a explorar el vasto potencial del mercado de medicamentos para la pérdida de peso, y un enfoque crucial para el crecimiento reside en ampliar el acceso a estos tratamientos.

Doustdar, al hablar con el Financial Times, destacó que la necesidad de expandir el mercado es imperativa, especialmente en un sector como el suyo, subrayando la existencia de 110 millones de personas con obesidad solo en Estados Unidos. Criticó la escasa penetración actual de Novo, su competidor principal Eli Lilly y otras compañías farmacéuticas estadounidenses en el mercado, sugiriendo que solo se ha alcanzado entre el 10% y el 15% de la población objetivo. Esta situación, según Doustdar, indica una necesidad urgente de intensificar los esfuerzos para llegar a una base de pacientes mucho más amplia. El ejecutivo, quien asumió el cargo en agosto del año pasado en un momento de desafíos para Novo, incluyendo la pérdida de liderazgo en el mercado frente a Lilly y resultados de ensayos clínicos menos favorables, está enfocado en revertir esta tendencia. La compañía confía en el lanzamiento en forma de pastillas de Wegovy, su medicamento para la pérdida de peso, para recuperar terreno, aunque enfrenta la competencia de Foundayo, el medicamento de Lilly recientemente aprobado en Estados Unidos. Como parte de esta estrategia de expansión, Novo ha optado por reducir los precios de sus medicamentos, en particular los vendidos a través de TrumpRx, el sitio web de recetas del expresidente estadounidense. Este acuerdo, similar a los alcanzados por Lilly y otras grandes farmacéuticas, beneficia tanto al gobierno estadounidense como a la compañía, al ampliar la base de clientes. Además, Novo planea importantes recortes en los precios mayoristas de Wegovy y Ozempic en Estados Unidos, con reducciones del 50% y 35% respectivamente a partir de enero, medidas que buscan aumentar la accesibilidad a sus productos. \Uno de los mayores retos que enfrenta Novo Nordisk es la expiración de las patentes de sus medicamentos clave. La semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy, ha perdido la protección de patente en países como Canadá, India, Brasil y China, lo que ha abierto la puerta a la competencia de medicamentos genéricos más baratos. En India, por ejemplo, ya se han lanzado al menos diez genéricos. Emil Larsen, vicepresidente ejecutivo de operaciones internacionales de Novo, sugiere que la reducción de precios es una estrategia para competir en un mercado tan sensible al precio como el indio. En este sentido, Novo ya redujo el precio de las inyecciones de Wegovy en India hasta un 37% el año pasado, con la dosis más alta (2.4 mg) vendiéndose por alrededor de 187 dólares al mes, en comparación con los aproximadamente 250 dólares mensuales en Reino Unido. Larsen, que dirige las operaciones en el extranjero, excepto en Estados Unidos, señala que el mercado ya está saturado y se volverá aún más competitivo, reafirmando la ambición de la compañía de mantener una posición competitiva en función de los precios. Para hacer frente a la competencia de los genéricos y contrarrestar los efectos de la expiración de patentes, Novo ha establecido alianzas estratégicas. En Brasil, ha colaborado con Eurofarma para lanzar Wegovy bajo la marca Poviztra para la pérdida de peso y Extensior para la diabetes. En India, trabaja con Emcure Pharma para Poviztra y con Abbott para Extensior, ambas empresas con amplias redes de distribución en el país. Larsen destaca que un desafío aún mayor que la competencia de los genéricos es el limitado tamaño del mercado de medicamentos para la pérdida de peso en muchas partes del mundo. En su opinión, el mayor problema en un mercado como el de India no es la competencia, sino la falta de un mercado establecido. La confianza en las marcas consolidadas será clave para expandir el acceso. Una marca de calidad con una larga trayectoria, que ofrezca buenos resultados a un precio razonable, es fundamental en los mercados emergentes. \La estrategia de Novo Nordisk para asegurar su posición en el mercado global de medicamentos para la obesidad y la diabetes se centra en varios pilares clave, incluyendo la expansión del acceso, la gestión de la competencia de genéricos y el fortalecimiento de la marca. La reducción de precios, tanto en Estados Unidos como en mercados emergentes como India, es un elemento crucial de su estrategia para ampliar el acceso a sus medicamentos. Esta medida no solo busca mejorar la asequibilidad para los pacientes, sino también aumentar la base de clientes y fortalecer la posición competitiva de la empresa. En paralelo, Novo reconoce la importancia de adaptarse al entorno cambiante del mercado farmacéutico, especialmente en lo que respecta a la expiración de patentes. La compañía está implementando una serie de medidas para mitigar el impacto de la entrada de genéricos, incluyendo la reducción de precios, la diversificación de su cartera de productos y la creación de alianzas estratégicas. Las colaboraciones con empresas locales, como Eurofarma en Brasil, Emcure Pharma y Abbott en India, permiten a Novo acceder a redes de distribución más amplias y adaptarse a las particularidades de cada mercado. Estas alianzas también facilitan la comercialización de nuevos productos y la expansión de la oferta de medicamentos para el tratamiento de la obesidad y la diabetes. Finalmente, Novo Nordisk hace hincapié en la importancia de la solidez de su marca y la calidad de sus productos como factores clave para mantener su posición de liderazgo en el mercado. La confianza en la marca, respaldada por una larga trayectoria y buenos resultados clínicos, es fundamental para atraer a los pacientes y los profesionales de la salud, especialmente en los mercados emergentes, donde la reputación y la fiabilidad son factores decisivos para la elección de un medicamento. En resumen, Novo Nordisk está implementando una estrategia integral para navegar por el panorama competitivo del mercado farmacéutico, que incluye la expansión del acceso, la gestión de la competencia de genéricos y el fortalecimiento de la marca, para asegurar su crecimiento y mantener su liderazgo en el tratamiento de la obesidad y la diabetes





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