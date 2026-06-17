Novilladas nocturnas de Sevilla 2026: fechas del ciclo de promoción de jóvenes promesas del toreo

El ciclo de promoción de nuevos valores de la tauromaquia 2026 se celebrará en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería con cuatro festejos programados.

Las novilladas nocturnas de Sevilla ya tienen fechas. El ciclo de promoción de nuevos valores de la tauromaquia 2026 se celebrará en la Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería.

En este evento participarán 18 jóvenes promesas del toreo de diferentes lugares de España y América Latina. El certamen estará organizado por la empresa Lances de Futuro y tendrá cuatro festejos programados. Los abonados tendrán la posibilidad de adquirir un abono especial para las cuatro novilladas con un descuento del 50 por ciento sobre el precio de las localidades.

Por su parte, los no abonados también podrán adquirir un abono para los cuatro festejos con un descuento del 20 por ciento sobre el precio de las entradas sueltas. Los niños de hasta ocho años podrán entrar gratis en la Plaza de Toros.

El ciclo de promoción de jóvenes novilleros estará patrocinado por la empresa Lances de Futuro y contará con la participación de jóvenes de la Escuela Taurina 'Curro Guillén' de Utrera, la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, la Escuela Taurina 'José Cubero, 'Yiyo'' de Madrid, la Escuela Cultural Taurina 'La Gallosina', la Escuela Taurina 'El Volapié' de Sanlúcar de Barrameda, la Escuela Taurina de Valencia, la Escuela Taurina Triana - Salesianos y la Escuela Cultural de Tauromaquia de Ronda





abc_cultura / 🏆 62. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Novilladas Nocturnas De Sevilla Ciclo De Promoción De Jóvenes Promesas Del Tor Lances De Futuro Plaza De Toros De La Real Maestranza De Caball Tauromaquia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TikTok y Panini lanzan colección de cromos digitales del Mundial 2026Los usuarios de TikTok podrán coleccionar 144 cromos digitales oficiales de la Copa Mundial 2026 a través del Centro de Experiencias para Fans. La colección incluye escudos, jugadores destacados y leyendas de cada selección. Los cromos se desbloquean realizando tareas diarias en la plataforma, como seguir cuentas o comentar, y se pueden intercambiar duplicados. Es la primera integración de la tradición coleccionista de Panini en una red social a gran escala.

Read more »

La belleza conmovedora de la 'Columna' imperfecta de Sonia CelmaFragmento de una imagen de 'Columna' en PhotoEspaña 2026.

Read more »

España vs. Cabo Verde, por el Grupo H del Mundial 2026: resultado, goles y másLa España de Lamine Yamal y Luis de la Fuente, una de las grandes favoritas a ganar el Mundial 2026, inicia su camino frente a Cabo Verde. Sigue la previa, el minuto a minuto y el pospartido aquí.

Read more »

Alineación confirmada de España ante Cabo Verde en el debut del Mundial 2026Conoce el once titular de Luis de la Fuente para el primer partido de España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde. El equipo nacional busca una goleada para enviar un mensaje a sus rivales.

Read more »