Novedades literarias noviembre 2023: Ampuero, Nesbø y Peri Rossi en librerías

Descubre las novedades literarias de noviembre con nuevas obras de Carmenieri Ampuero, Jo Nesbø y Cristina Peri Rossi, entre otros autores destacados.

Las librerías se preparan para recibir un noviembre literario de gran relevancia, marcado por la llegada de importantes novedades editoriales. Entre los títulos más esperados destacan figuras internacionales y locales que exploran nuevos territorios temáticos. La escritora ecuatoriana Carmenieri Ampuero desplaza los escenarios de sus ficciones de América Latina a África para adentrarse en su mitología. Esta obra se suma a su trayectoria previa con títulos autobiográficos.

Carmenieri Ampuero y el terror latinoamericano

Ampuero es reconocida como una de las grandes voces del terror latinoamericano. Ha vuelto con su prosa descarnada al territorio del cuento, demostrando su maestría en la generación de inquietud. Su narrativa reciente explora relaciones complejas donde personajes, cuando ambos cumplieran ochenta años, decidirían suicidarse juntos. Esta decisión surge tras atravesar el trance de la muerte del padre de ella, ninguno estaba dispuesto a soportar las miserias de la senectud. Su obra nos habla del amor, la enfermedad y las dudas personales.

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Nuevos thrillers y adaptaciones literarias

El género policial y de suspense también tiene presencia fuerte este mes. Un thriller presenta una mujer que desaparece en un valle aislado, generando un clima de intriga palpable. Además de las zancadillas de su propio partido, la protagonista recibe dos disparos por parte de un cazador furtivo durante su primer mitin de campaña que la dejan malherida. Sin embargo, cuando parece que tiene todo en contra, aparece alguien para ayudarla. El autor mexicano logra retratar con viveza estas situaciones de alta tensión y supervivencia política.

Por otro lado, Javier Cercas se ha decidido a introducirse nada menos que en la obra literaria del escritor y cineasta Gonzalo Suárez. Si en el cine fue un pionero, no lo fue menos en el ámbito de la literatura. Se adentró en el género fantástico y en el policiaco cuando eran géneros desprestigiados. Suárez exploró los límites de la metaliteratura desde el seudónimo de Martín Girard, cuando el término no estaba siquiera consolidado. Un heterodoxo en la mirada del siempre analítico y certero autor.

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Jo Nesbø y el regreso del agente Fauke

El autor noruego trae una nueva entrega con Oleg Fauke, el joven agente de Homicidios. Las víctimas tienen algo en común, lo ha descubierto Fauke en esta investigación. En la nueva novela de Nesbø (Oslo, 1960) también encontramos a un viejo conocido. Esta vez ha encontrado trabajo en una compañía de seguros, pero es evidente que muy pronto acabará imbuido en los crímenes que investiga su hijastro. La trama se entrelaza con la vida de Suzuko, quien ha vivido una infancia feliz, pero pierde a su madre demasiado pronto. En plena adolescencia, extraña mucho a su hermanastro Toru, que trabaja en otra ciudad. Un día, al volver del instituto, encuentra una cría de gorrión con un ala rota.

Cristina Peri Rossi y la madurez literaria

Cristina Peri Rossi (Montevideo, 1941) no falta a su cita con las librerías, más o menos regularmente. Esta vez nos plantea una historia singular, la de una escritora consagrada que inicia una nueva etapa. Al mismo tiempo que celebra su capacidad para entregarse al amor en una edad tan provecta, descubre que la madurez no le exime de sentir celos. El deseo, la memoria, la fragilidad y el poder se entrecruzan en la novela más íntima de la autora. Es una reflexión profunda sobre la vejez y la identidad.

Además, se presentan biografías y ensayos que analizan la historia y la revolución. Un autor curtido en casi todos los géneros, Silva (Madrid, 1966), se atreve ahora con la biografía de un personaje cuya vida transcurre a comienzos de la Edad Moderna. Miembro de la Orden de Predicadores y formado en París, fue uno de los renovadores del pensamiento teológico y jurídico. Se atrevió a exponer que ni la monarquía ni la Iglesia estaban por encima de la razón y la dignidad humana. Más allá de la peripecia biográfica, Silva retrata unos tiempos marcados por la crisis de la cristiandad.

Revoluciones y poesía contemporánea

El análisis histórico continúa con un autor que no deja de hacerse preguntas. En esta ocasión, se remonta a hitos históricos como la instalación del agua corriente y su potabilización, la invención del coche a motor o la liberación de los esclavos y de las mujeres para analizar el valor de las revoluciones políticas. El autor de esta obra indaga en el origen de las revueltas sociales y políticas y, en general, en la idea revolucionaria en su nuevo libro. Por último, la poesía llega con Kevin Power en Otra noche en altamar, mostrando ramalazos de ironía en las antípodas de la solemnidad. Gonçalo M. Tavares, Premio Formentor, afirma que la literatura tiene más poder que una noticia o el discurso de un juez.