Descubre cómo la nueva función Espacio de ChatGPT organiza documentos y proyectos para usuarios Pro, Plus y Enterprise, maximizando la productividad.

OpenAI ha implementado mejoras significativas en su plataforma de inteligencia artificial, destacando la funcionalidad Espacio como una herramienta esencial para usuarios avanzados. Esta actualización permite centralizar documentos editables, archivos subidos y trabajos previos en un entorno unificado, evitando que las nuevas características pasen desapercibidas.

Espacio vs Proyectos en ChatGPT

La distinción entre Espacio y Proyectos es fundamental para entender la nueva arquitectura de la plataforma. Espacio actúa como el repositorio principal donde convergen las páginas, los archivos y los trabajos del usuario, mientras que los Proyectos continúan existiendo de forma independiente para organizar conversaciones específicas, archivos adjuntos e instrucciones detalladas.

Also read El tenista Pablo Carreño Bordá descubre la retirada de Lorenzo en MotoGP

Una página en este contexto se define como un documento editable, comparable a un itinerario de viaje, un resumen ejecutivo o notas de reunión. Esta separación permite a los usuarios dedicar espacios específicos, como uno para vacaciones y otro para trabajo, optimizando el tiempo y la gestión de información.

Disponibilidad por tipo de suscripción

El acceso a esta nueva funcionalidad tiene requisitos específicos según el nivel de la cuenta del usuario. Espacio está disponible inmediatamente para suscriptores de los planes Pro, Business y Enterprise. Actualmente, la función se está habilitando de forma progresiva para los usuarios del plan Plus.

Advertisement

Si un usuario no visualiza la opción de Espacio en su interfaz, se debe a que está en la fase de despliegue gradual para la capa Plus. En estos casos, la recomendación es esperar a que la función se active automáticamente en la cuenta, sin necesidad de intervención técnica por parte del cliente.

Flujo de trabajo con el ejemplo de Roma

Para ilustrar el mecanismo, se utiliza el caso de organización de un viaje a Roma. El usuario puede solicitar a ChatGPT que divida las visitas entre los días del viaje y, una vez satisfecho con la propuesta, crear una página titulada "Mi viaje a Roma" que incluya un apartado para reservas pendientes.

El usuario puede interactuar directamente con el texto de la página. Por ejemplo, si desea cambiar la visita a un museo del martes al miércoles, puede corregirlo escribiendo sobre el documento o utilizando comandos en el chat de la página, como pedir mover la visita al miércoles y dejar libre la mañana del martes.

Al regresar para continuar la planificación, el usuario accede a Espacio, abre "Mi viaje a Roma" entre las páginas guardadas y añade detalles como la dirección del hotel o revisa las tareas restantes, manteniendo el contexto completo de la conversación inicial.

Advertisement

Optimización de la gestión documental

Esta herramienta transforma material de conversación en páginas editables, facilitando la recuperación de información y su integración con otros documentos relacionados. La capacidad de retomar un trabajo posteriormente sin perder el hilo es un aspecto clave para la eficiencia en entornos profesionales y personales.

La estructura permite una revisión clara de lo pendiente, desde direcciones de alojamiento hasta confirmaciones de reservas. La facilidad de uso sugiere que sacar el máximo provecho de esta función es viable para quienes buscan organizar complejos proyectos de planificación o gestión de datos.