Este texto presenta noticias sobre la lista de 26 para el Mundial 2026 y la participación de Eric García y Gavi en la selección española. Además, se incluyen comentarios sobre la eliminación en el Mundial de Qatar, la recuperación de lesiones y el deseo de ganar el título en el Mundial 2026.

El mediocentro del FC Barcelona, Eric García , ha publicado un mensaje en sus redes sociales en las últimas horas después de que Luis de la Fuente desvelara la lista de 26 para el Mundial 2026 .

García ha recordado la eliminación en el Mundial de Qatar, la última vez que jugó con España, y ha detallado las decisiones y trabajo que ha asumido para regresar a representar a España en una gran cita internacional. Además, ha destacado su participación en la convocatoria junto a Marc Pubill y su compromiso de dar todo lo que esté en su mano para tratar de llevar la Copa del Mundo a casa.

Por otro lado, Gavi, futbolista de Los Palacios y Villafranca, Sevilla, ha expresado su orgullo y su deseo de vivir su segundo Mundial, después de haber superado graves lesiones en su rodilla derecha y haber recuperado el tono físico gracias a los minutos ofrecidos por Hansi Flick en el tramo final del curso. Finalmente, Cristiano Ronaldo ha ganado su primer título en Arabia y ha mostrado sus polémicos gestos con el trofeo, lo que ha llevado a especular sobre su significado





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