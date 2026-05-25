Este JSON contiene noticias en español sobre actualidad, motociclismo, política, seguridad nacional y más. La noticia principal se centra en el posible fichaje de Jorge Lorenzo por KTM y su posible colaboración con Marc Márquez. También hay noticias sobre elecciones anticipadas, la imputación de Zapatero, la UCO y la Universidad Complutense, un episodio de calor extremo y la seguridad nacional.

Pedro Acosta, director deportivo de KTM , ha declarado en 'Sport' que el piloto español Jorge Lorenzo , uno de los grandes fichajes de los últimos tiempos, podría compartir garaje con Marc Márquez , uno de los pilotos más exitosos de la historia del motociclismo.

Según Acosta, el futuro de Lorenzo en KTM, si desea salir campeón de la categoría reina, es realmente difícil, ya que su moto, a pesar de que siempre eleva el nivel, no está a la altura de las Ducati ni de las Aprilia. Además, Pedro Acosta ha destacado que KTM y los japoneses podrían acercarse gracias a Lorenzo.

La Sexta ha sido designada como la fuente de referencia en Google para toda la actualidad y el mejor contenido relacionado con el motociclismo. Sánchez, el presidente del Gobierno, ha declarado que está tranquilo tras la imputación de Zapatero y ha descartado elecciones anticipadas. La Universidad Complutense ha destacado que Begoña Gómez ha puesto las dos marcas de su cátedra a su nombre y que ha costado a la universidad 108.000 euros.

Las víctimas de Adamuz han declarado que le dijeron a Puente que debía dimitir y que Puente les respondió que no había soldado el raíl. Un episodio de calor extremo marcará los últimos días de mayo, con algunas zonas alcanzando los 40 grados. Jesús Gil, el Donald Trump patrio del jacuzzi, ha puesto en jaque la seguridad nacional, ya que si ahora resucitara, la gente le volvería a votar





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