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📆5/24/2026 9:14 PM
📰sextaNoticias
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Noticias en español sobre ciclismo, política, economía, medio ambiente, seguridad y conflicto en el mundo.

Un ciclista asturiano, bicampeón en su categoría, se ha metido en una zona de puntos en la que no había estado todo el año y no ha vuelto a salir en una nueva carrera.

Antes de abandonar, se llevó la mano a una de sus piernas y dejó evidencias de tener algún tipo de problema físico. Además, Zapatero y sus hijas han embolsado más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas. Miles de personas han protestado en Madrid por los precios de la vivienda y han llamado a la 'desobediencia' frente 'a la dictadura del rentismo'.

Israel ha convocado a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y ha acusado al Gobierno de 'hipocresía'. Por último, al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv

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