Noticias en español sobre ciclismo, política, economía, medio ambiente, seguridad y conflicto en el mundo.

Un ciclista asturiano, bicampeón en su categoría, se ha metido en una zona de puntos en la que no había estado todo el año y no ha vuelto a salir en una nueva carrera.

Antes de abandonar, se llevó la mano a una de sus piernas y dejó evidencias de tener algún tipo de problema físico. Además, Zapatero y sus hijas han embolsado más de 4 millones de euros en cinco años gracias a los pagos de la trama y otras empresas. Miles de personas han protestado en Madrid por los precios de la vivienda y han llamado a la 'desobediencia' frente 'a la dictadura del rentismo'.

Israel ha convocado a la encargada de negocios de España por la detención en Bilbao de miembros de la Flotilla y ha acusado al Gobierno de 'hipocresía'. Por último, al menos cuatro muertos y más de 100 heridos en un nuevo ataque masivo con misiles y drones rusos contra Kyiv





sextaNoticias / 🏆 21. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ciclismo Zapatero Damas Trama Vivienda Rentismo Flotilla Bilbao Kiev Ataques Misiles Drones Rusia Israel

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MotoGP, Madrid y Biden IDN PRO - Noticias destacadas de la actualidadUnas noticias en MDN que resumen las últimas noticias y tendencias, incluyendo una analistas de MotoGP, una polémica en el gobierno español con una solicitud de dimisión, una investigación en Biden, una explosión en una mina de carbón y un gran espectáculo en Barcelona

Read more »

Gran Circo Montreal: Barrido de la Sprint para el Grand Prix del Canadá y más noticiasUn contenido que recopila noticias de última hora en español para informarte sobre el regreso del Gran Circo en Montreal, laAngebot de la ultraderecha en Madrid, la investigación en Zapatero, el regreso de Trump a Irán, la detención en Bilbao y el espectáculo de salsa y reguetón de Bad Bunny en Barcelona.

Read more »

Mercedes pilotos 'encontronazo' en pista, profesores manifestan por mejoras laborales, Biden clave en investigación Zapatero, Trump amenaza a Irán y detienen en BilbaoUn análisis de los titulares y noticias más relevantes de la actualidad en español.

Read more »

Política para supervivientes: Noticias, análisis y reflexiones sobre política nacionalPolíticas semanas con historias y comentarios sobre Pedro Sánchez, Sara Aagesen y la presentación del plan de incendios. También incluye reflexiones sobre los lobbies y el delito de tráfico de influencia en el cementerio del Congreso de los Diputados.

Read more »