Noticias actuales con análisis y recomendaciones

Noticias actuales y análisis sobre la gestión de la crisis del hantavirus, el éxito de la gestión de España en la crisis, la elección de Fernando Clavijo como presidente de Canarias, las renovadas medidas de Eurovisión, la posibilidad de dejar de hablar del hantavirus, etc.

Hola, agarre un café y vamos al lío. ¡Buenos días! Puede y ridículo Vamos a dejar de hablar del hantavirus poco a poco, y eso será buena señal.

Los pasajeros españoles que viajaban en el crucero estarán en cuarentena hasta el 21 de junio, unos días más del cálculo inicial. Pero hay algunas novedades sobre la gestión de la crisis ahora fuera del barco. Pecho y ridículo Los pasajeros españoles que viajaban en el crucero estarán en cuarentena hasta el 21 de junio, unos días más del cálculo inicial.

Se permitirán visitas familiares al hospital militar de Madrid donde están aislados si siguen dando negativo en las pruebas PCR a partir de la semana que viene. Pero hay algunas novedades sobre la gestión de la crisis ahora fuera del barco. A sacar pecho y a ridiculizar a los que atacan tanto a la OMS como al resto de organismos internacionales y multilaterales. El éxito de la gestión del hantavirus es la derrota de los amigos de Trump.

De toda esta crisis, me anoto algo en el cuaderno: hacerle seguimiento al futuro político del presidente de Canarias, Fernando Clavijo. El corazón de Juanma Hoy en el podcast, hablamos de comunicación política, de estrategia electoral, de cómo construir a un candidato, pero también de sentimientos. Hablamos de Juanma Moreno, que llega a la recta final de campaña acariciando su segunda mayoría absoluta en Andalucía con una mezcla de marca personal y andalucismo light que tiene mucha miga.

Y mucho corazón. Podemos y censura. Primera semifinal de Eurovisión 2026 y primeras medidas para proteger a Israel. El festival ha editado cuidadosamente los vídeos publicados en Internet para censurar las protestas durante la actuación de Israel en el escenario.

Al empezar su actuación, se han escuchado claramente gritos de “stop the genocide” que han desaparecido en la versión online. Florentino. Dicho todo lo anterior, la realidad es que la comidilla mediática de ayer y hoy es Florentino Pérez. El presidente de ACS y del Real Madrid ha dado una rueda de prensa esperpéntica, con comentarios y amenazas muy fuera de lugar.

Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, ha dado una rueda de prensa esperpéntica, con comentarios y amenazas muy fuera de lugar, señalando de manera muy humillante a un periodista y de manera muy machista a otras dos compañeras. Un libro recomendado para los amantes de la Historia.

Intuyo que por este boletín deben haber muchos en este sentido, tanto para aquellos que simplemente desean informarse sobre nuestra rica y fascinante historia como para aquellos que desean profundizar en ella. Librotea, una editorial dedicada a la literatura y la educación, ha preparado una lista exhaustiva de libros de novela histórica, y entre ellos, los “imprescindibles”.

Los autores recomendados incluyen nombres como Lope de Vega, Cervantes o Tolstoi, pero también nombres más recientes, como Antonio Scurati, que ha escrito la saga sobre Mussolini. Catástrofe de la buena. Nuestro compañero Antonio Martínez Ron, junto a sus cómplices habituales, Javier Peláez y Javi Álvarez, estrenan mañana una nueva temporada de Catástrofe Ultravioleta, el podcast científico que llevaban haciendo desde 2014 y que ha resucitado en elDiario.es.

El proyecto viene con novedades narrativas y sorpresas, llevándonos hasta los rincones más extremos de la ciencia y la aventura para dejar atrás la aburrida imagen del científico encerrado en su laboratorio





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