Noticia Formal - La Aparición Pública de Kevin Warsh en la Casa Blanca

Noticia formal que informa sobre el juramento como presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal del presidente entrante Kevin Warsh en la Casa Blanca.

CNN — Kevin Warsh juró este viernes en la Casa Blanca como presidente de la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal , sucediendo a Jerome Powell en uno de los puestos económicos más poderosos del mundo.

Warsh, de 56 años, asume el cargo por cuatro años en un momento de creciente incertidumbre sobre la inflación, los conflictos geopolíticos y la volatilidad de los mercados financieros, junto con una creciente presión política sobre la independencia del banco central.

"Creo que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal que hemos tenido, realmente lo creo", dijo el presidente Donald Trump durante su discurso desde el Salón Este, en su primera aparición pública con Warsh desde que lo nominó a principios de este año. "Tiene capacidades que muy pocos poseen, abarca un amplio espectro de áreas y es respetado por todos".

Warsh no ha ocultado los importantes cambios que prevé para la Reserva Federal, los cuales destacó en breves declaraciones tras su toma de posesión. Varias personas caminan por Broadway con bolsas de la compra en Manhattan, el 27 de febrero de 2026, en la ciudad de Nueva York Lideraré una Reserva Federal orientada a las reformas, aprendiendo de los éxitos y errores del pasado, abandonando marcos y modelos estáticos y manteniendo estándares claros de integridad y desempeño", afirmó Warsh





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