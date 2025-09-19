Nothing Ear (3): Análisis a fondo de los auriculares con Super Mic y diseño renovado

Descubre en detalle los nuevos Nothing Ear (3). Analizamos su innovadora funcionalidad Super Mic, que permite hablar por teléfono sin usar los auriculares, su diseño mejorado con un toque de elegancia y la calidad de audio que los distingue en el mercado.

Hemos tenido el tiempo justo para probarlos. Y es que los nuevos auriculares Nothing Ear (3) llegaron a nuestras manos apenas unas horas antes de su presentación oficial. Cosas de las aduanas... Poco tiempo, es cierto, pero suficiente para una toma de contacto, y una primera impresión que, por cierto, fue de sorpresa.

Y es que estamos, sin duda, ante unos auriculares de nueva generación, que incluyen características únicas en el mercado pero que, al mismo tiempo, no rompen con las generaciones anteriores, especialmente en cuanto a diseño, sino que las perfeccionan. Lo primero, decir que, una vez más, la marca ha conseguido el que es su principal objetivo en todos los productos que lanza: diferenciarse de la competencia, aportando un diseño reconocible y único y con la calidad suficiente para competir cara a cara con los líderes del sector. Nothing, que al principio se dio a conocer por lo atrevido de sus diseños transparentes, parece estar apostando ahora por la audacia en la ingeniería, dotando a su nuevo producto de una funcionalidad que, desde luego, marca la diferencia.\La innovación se manifiesta en varias áreas clave, siendo la más destacada la integración de Super Mic, una funcionalidad revolucionaria. Super Mic, un doble micrófono integrado en el estuche de carga, permite realizar llamadas telefónicas sin necesidad de usar los auriculares, simplemente acercando el estuche a la boca. Esta característica, que a primera vista puede parecer una excentricidad, demuestra ser sorprendentemente útil en situaciones ruidosas. Durante nuestras pruebas, nos trasladamos a una zona de obras, expuesta a ruidos constantes superiores a 95 dB, equivalentes al sonido de un tren a toda velocidad. Para nuestra sorpresa, la voz se captaba con total claridad, demostrando la eficacia de Super Mic en entornos adversos. El rendimiento óptimo se obtiene a unos 30 cm de la boca y con un ángulo de 60 grados, compatible con aplicaciones como Zoom, Teams, WhatsApp y Google Meet, así como aplicaciones nativas de notas de voz y grabación de vídeo. El botón 'Talk' activa el micrófono: manteniendo pulsado, se activa temporalmente; pulsando dos veces, se fija para conversaciones más largas. Esta innovación marca un hito en la industria, ofreciendo una solución práctica a problemas cotidianos, como las llamadas en el metro o en el aeropuerto, superando a la competencia que aún no ha explorado este tipo de funcionalidades.\El diseño de los Ear (3) también presenta mejoras significativas. Aunque mantienen la estética transparente distintiva de Nothing, se han incorporado detalles que elevan la experiencia. El acabado es más sofisticado, con un estuche de carga que incluye un marco de aluminio reciclado anodizado, aportando durabilidad y elegancia. La estética industrial y minimalista se ha suavizado y refinado, con curvas más ergonómicas que resultan en un ajuste más cómodo y natural en el oído. La antena metálica, un elemento de diseño destacado, no solo añade un toque estético, sino que también mejora la estabilidad de la señal de manera notable, aumentando la potencia radiada en un 15% y la sensibilidad de recepción en un 20%. Esta combinación de diseño refinado y funcionalidad innovadora posiciona a los Nothing Ear (3) como una propuesta atractiva para los usuarios que buscan calidad, estilo y soluciones prácticas en sus dispositivos de audio





