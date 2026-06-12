Notas de corte para estudiar Medicina en España: Universidad de Vic lidera con 11,62

La Universidad de Vic, de gestión privada, tuvo la nota de corte más baja para Medicina en 2025, con un 11,62, aunque no pertenece al sistema público. Entre las universidades públicas, la Universidad del País Vasco ofreció la nota de corte más asequible en 2025, con un 12,23 y 400 plazas disponibles. Varias universidades catalanas, como Lleida, Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra, presentan notas de corte por debajo de 13 para Medicina.

Las pruebas de la Evaluación para el Acceso a la Universidad ( EBAU ) comenzaron recientemente en el País Vasco. En el ámbito universitario, la Universidad de Vic, de gestión privada, tuvo la nota de corte más baja para Medicina en 2025, con un 11,62, aunque no pertenece al sistema público.

Entre las universidades públicas, la Universidad del País Vasco ofreció la nota de corte más asequible en 2025, con un 12,23 y 400 plazas disponibles. Varias universidades catalanas, como Lleida, Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra, presentan notas de corte por debajo de 13 para Medicina. Más de 10 universidades españolas ofrecen la posibilidad de estudiar Medicina con una nota de corte inferior a 13, ampliando las opciones para los aspirantes.

Sin embargo, las elevadas notas de corte convierten este objetivo en todo un reto. La Universidad de Vic, de gestión privada, tuvo la nota de corte más baja para Medicina en 2025, con un 11,62, aunque no pertenece al sistema público. Entre las universidades públicas, la Universidad del País Vasco ofreció la nota de corte más asequible en 2025, con un 12,23 y 400 plazas disponibles.

Varias universidades catalanas, como Lleida, Girona, Rovira i Virgili y Pompeu Fabra, presentan notas de corte por debajo de 13 para Medicina. Más de 10 universidades españolas ofrecen la posibilidad de estudiar Medicina con una nota de corte inferior a 13, ampliando las opciones para los aspirantes.

Sin embargo, las elevadas notas de corte convierten este objetivo en todo un reto





elcultural / 🏆 24. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Universidad De Vic Medicina EBAU Notas De Corte Universidad Del País Vasco

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Casi 37.000 hectáreas han ardido ya en España en 2026, cuatro veces más que en 2025Los detalles El balance informativo de incendios forestales elaborado por Miteco, señala que en España se contabilizaron siete grandes incendios entre los pasados 1 de enero y 31 de mayo, sin contar el de Huelva.

Read more »

Ilunion facturó 1.443 millones en 2025, casi un 10%Ilunion, el grupo empresarial de la ONCE, facturó 1.443 millones de euros en 2025, un 9,6% más que los 1.316 millones de euros del ejercicio anterior, según la información...

Read more »

Las aseguradoras pagaron 56.444 millones en indemnizaciones y prestaciones en 2025El sector de seguros desembolsó 28.539 millones de euros en indemnizaciones para atender siniestros y otros 27.905 millones en prestaciones del seguro de vida, sumando 56.444...

Read more »

Catalonia HotelsandResorts bate récords en 2025 y ultima su llegada a ZanzíbarCatalonia Hotels and Resorts cerró 2025 con una cifra de negocio récord de 630 millones de euros, un 7,1% más que en el ejercicio anterior. La compañía de familia Vallet se...

Read more »