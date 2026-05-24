Noruega llega al Mundial 2026 con una ilusión enorme

La selección de Noruega se prepara para su regreso a la Copa del Mundo tras 28 años de ausencia. Con una generación llena de talento y ambición, el equipo busca dejar huella en Norteamérica y demostrar su capacidad para competir contra las grandes potencias del fútbol mundial.

La selección de Noruega ya presentó su lista definitiva para el Mundial 2026 y llega con una ilusión enorme. Después de 28 años de ausencia en una Copa del Mundo, el conjunto nórdico vuelve a la máxima cita del fútbol con una generación que muchos consideran la mejor de toda su historia.

Liderados por figuras consolidadas en la élite europea, los noruegos buscarán dejar huella en Norteamérica y demostrar que están listos para competir contra cualquiera. La clasificación de Noruega no fue casualidad. El equipo firmó una eliminatoria prácticamente perfecta, ganando todos sus partidos del grupo y dejando actuaciones memorables, incluida una contundente goleada de 11-1 sobre Moldavia y un triunfo histórico 1-4 ante Italia en San Siro.

La selección mostró solidez en todas sus líneas, destacando, por supuesto, su poder ofensivo y también una identidad clara que hoy hace ilusionar a sus aficionados. Gran parte del mérito corresponde al seleccionador Ståle Solbakken, quien tomó el mando del equipo en 2021 y ha sido el arquitecto de este resurgimiento. Solbakken conoce perfectamente el fútbol noruego y también lo que significa representar al país en un gran torneo, ya que como jugador disputó el Mundial de Francia 1998.

Tras una destacada carrera en los banquillos, especialmente con el FC Copenhague, asumió la responsabilidad de devolver a Noruega a la élite internacional y finalmente lo consiguió rumbo a 2026. El técnico ha construido un equipo dinámico, competitivo y con mucho talento en todas sus líneas. Aunque el gran referente es el delantero Erling Haaland, Noruega cuenta con una plantilla repleta de futbolistas que militan en las mejores ligas del mundo.

El cerebro del equipo es Martin Ødegaard, capitán y líder creativo, cuya visión y calidad lo convierten en una pieza fundamental. También destacan atacantes como Alexander Sørloth, además de otros jugadores consolidados en la Premier League y distintas ligas europeas.

Sin embargo, todas las miradas apuntan hacia Haaland. El atacante llega al Mundial como una de las máximas estrellas del fútbol internacional y como un auténtico goleador nato. Su capacidad física y contundencia frente al arco lo han convertido en uno de los mejores jugadores del planeta. Durante la fase de clasificación fue decisivo al marcar 16 goles, liderando a Noruega hacia su esperado regreso mundialista.

A sus 25 años, el delantero buscará trasladar toda su jerarquía al escenario más importante del fútbol. En cuanto a la historia de Noruega en las Copas del Mundo, el país ha tenido participaciones limitadas, pero con momentos memorables. Su primera aparición fue en Francia 1938, donde quedó eliminado en la primera ronda (en ese entonces octavos de final). Posteriormente, regresó en Estados Unidos 1994, aunque no logró superar la fase de grupos.

Su mejor actuación llegó en Francia 1998, torneo en el que avanzó hasta los octavos de final tras compartir grupo con Brasil, Escocia y Marruecos. Aquel equipo consiguió una histórica victoria sobre Brasil gracias a un penal convertido por Kjetil Rekdal, resultado que todavía permanece en la memoria de los aficionados noruegos. Finalmente, el sueño terminó en octavos de final frente a Italia





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