Norton renace con la Manx R: diseño, ingeniería y un precio sorprendente para una nueva era

La nueva Norton Manx R se presenta en el EICMA como el buque insignia de la marca británica resucitada por TVS. Analizamos su revolucionario diseño, su chasis y motor de 209 CV, su comportamiento en circuito y, sobre todo, su estratégico precio para el segmento premium.

Norton Motor cycles ha renacido en el Salón de la Motocicleta de Milán ( EICMA ) presentando la Manx R como el emblema de su nueva era. EXPANSIÓN ha tenido la oportunidad de subirse a la moto que simboliza el renacer de la emblemática marca británica, ahora bajo el paraguas del grupo indio TVS .

El enfoque es claro: circuito y carretera, nada se ha dejado al azar. Su precio, una de las grandes sorpresas, la convierte en una apuesta muy competitiva dentro del segmento premium. Desde que TVS Motor Company adquiriera Norton tras su colapso financiero, la histórica firma británica ha empezado a mostrar los resultados de una inversión destinada a reconstruir la marca desde sus cimientos.

Esto incluye una nueva fábrica en Solihull, nuevos equipos de ingeniería, una estrategia global renovada y, sobre todo, una nueva identidad visual diseñada para definir el futuro de Norton durante la próxima década. Con la ayuda de Jason Potter, responsable de la revolución estética de Jaguar Land Rover y ahora asesor estratégico en esta nueva etapa, junto al equipo liderado por el director de diseño, Norton ha abandonado el recurso fácil de la nostalgia para construir un lenguaje visual propio, moderno y reconocible.

La Manx R es el mejor ejemplo de este nuevo enfoque. Basta una mirada para entender el mensaje: superficies limpias, volúmenes tensos, integración casi obsesiva de cada componente y una sensación de precisión que recuerda más a un objeto de diseño industrial que a una motocicleta convencional. Prácticamente no hay elementos superfluos, los conductos aerodinámicos están perfectamente integrados y la tornillería desaparece de la vista.

Todo parece diseñado para cumplir una función concreta, como explica el propio Potter: La armonía necesaria entre diseño e ingeniería para permitir la ejecución de la estrategia de diseño se plasma en la integración. Una función no puede dominar a la otra; deben avanzar juntas.

Bajo ese credo se ha desarrollado un nuevo chasis de aluminio específico para esta plataforma y un motor bicilíndrico en paralelo de 1200 cc también completamente nuevo, capaz de entregar 209 CV a 11.500 rpm y 130 Nm a 9.000 rpm. El peso en seco declarado arranca en 204 kilogramos, una cifra competitiva para una moto de esta cilindrada y potencia, gracias a un importante trabajo de compactación mecánica y centralización de masas.

A nivel electrónico, dispone de plataforma inercial de seis ejes, modos de conducción, control de tracción sensible a la inclinación, ABS en curva, sistema antiwheelie, quickshifter bidireccional y una completa instrumentación TFT conectada. El precio es uno de los factores más sorprendentes del proyecto. En un mercado donde las motos premium superan fácilmente los 30.000 euros, la Manx R de acceso resulta notablemente más competitiva de lo esperado.

Una decisión estratégica que podría facilitar enormemente el desembarco comercial de la nueva Norton en Europa. Hemos tenido la oportunidad de probarla en el circuito de Monteblanco. Allí destaca inmediatamente la frenada, probablemente uno de los apartados más logrados de la moto: potente, precisa y muy dosificable, transmitiendo confianza desde las primeras vueltas. También convence el trabajo de la electrónica, eficaz pero poco intrusiva, y un motor que facilita las cosas gracias a un generoso par disponible desde medio régimen.

Nada me hace presagiar que en tan solo unas vueltas... En un segmento donde muchas deportivas parecen cortadas por el mismo patrón, la Manx R se atreve a defender una idea propia.

Sin embargo, la Manx R deja claro desde el principio que no ha nacido para obsesionarse con el cronómetro. En los cambios rápidos de dirección se muestra menos ágil que algunas de sus rivales directas y tampoco alcanza el nivel de precisión de las superbikes más extremas del mercado.

Si bien el trabajo de dosificación en la derrapada de la rueda trasera cuando se quiere disfrutar de ella está muy logrado y cuidado, cuando se reducen las ayudas electrónicas exige una mayor implicación física por parte del piloto, algo que no es ni bueno ni malo, es solo una realidad. El motor, no obstante, es una delicia.

Siempre hay empuje disponible, la respuesta resulta progresiva y aprovechable, y la moto transmite una sensación de facilidad poco habitual en una máquina de más de 200 CV. La protección aerodinámica resulta escasa para largos recorridos, la autonomía queda condicionada por un depósito de capacidad contenida y en carreteras muy reviradas sigue apareciendo cierta sensación de peso en los cambios más rápidos de dirección.

No busca convertirse en una superbike del WSBK matriculable ni en la superbike más radical del mercado. Su propuesta es distinta. Renuncia a una parte de la eficacia absoluta para ofrecer una experiencia más utilizable, refinada y disfrutable fuera del circuito. En un segmento donde muchas deportivas parecen cortadas por el mismo patrón, la Manx R se atreve a defender una idea propia.

Más que la moto de una marca resucitada, es la primera demostración de que el renacimiento va en serio. Y eso, probablemente, es lo más importante. Porque después de años sobreviviendo gracias a su historia..





expansioncom / 🏆 9. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Norton Manx R EICMA TVS Motocicleta Premium 209 CV Diseño Industrial Precio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Venta de un gran ático en Nueva York, inspirador de la espiral de FibonacciUn gran salón, presidido por una chimenea circular de gas abierta por ambos lados, inspirado en la espiral de Fibonacci, separa con elegancia el espacio de estar de la zona de lectura. El ático del edificio donde vivió Valle-Inclán a la venta por 10,8 millones Durante años fue el hogar neoyorquino de uno de los músicos más influyentes del mundo. Ahora, vacío de nuevo, el antiguo ático de Sting en el 15 de Central Park West sale a la venta por 45 millones de dólares, 5 menos de los que pagó su anterior comprador.

Read more »

Las fluctuaciones extremas de temperatura se están convirtiendo en la 'nueva normalidad'La intensa ola de calor primaveral en Europa demostró la rapidez con la que los fenómenos climáticos extremos se han convertido en "la nueva normalidad", según los...

Read more »

NBA Finales: Nueva York Knicks remontan histórica victoria ante San Antonio SpursUn emocionante partido de la NBA Finales entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, en el que los Knicks remontaron una histórica desventaja para llevarse la victoria.

Read more »

Nueva York usa visión artificial para detectar calles peligrosas y actuar antes de que ocurran accidentesLa ciudad llevará la iniciativa a cerca de un centenar de puntos repartidos por los cinco distritos y aprovechará elementos ya instalados para colocar los nuevos dispositivos

Read more »