Norris gana el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y Mercedes asegura el título de constructores

Lando Norris conquistó la pole y la victoria en el Gran Premio de Brasil, mientras Mercedes certificó el título de constructores pese a sus problemas en carrera.

El Gran Premio de Brasil ofreció una clasificación bajo una lluvia intensa y una carrera con adelantamientos, errores, cambios de condiciones y decisiones estratégicas. El fin de semana dejó una sensación poco habitual esta temporada: un espectáculo que dio protagonismo a la pista y a los pilotos en lugar de a la gestión eléctrica.

Lando Norris, de McLaren, logró la pole por delante de George Russell y Andrea Kimi Antonelli, ambos de Mercedes. La victoria del británico llegó tras una mala salida y una remontada que completó sobre un asfalto cambiante.

Also read F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Clasificación bajo lluvia intensa en Brasil

La clasificación en Brasil fue la gran noticia del sábado, porque las condiciones obligaron a utilizar neumáticos de lluvia extrema. Los Pirelli respondieron y el spray no impidió disputar una sesión que tuvo emoción hasta el final.

Norris consiguió la pole, mientras Mercedes dejó escapar una oportunidad con Russell, que había demostrado velocidad durante la sesión. Más atrás, Fernando Alonso aprovechó el agua para alcanzar la Q3 con un Aston Martin que mostró cualidades habitualmente ocultas por sus limitaciones de motor.

Advertisement

La victoria de Norris y el papel de McLaren

Norris ganó la carrera en un fin de semana importante para McLaren, que estrenó un alerón delantero que funcionó. El equipo considera que esta pieza también forma parte de su preparación para 2027.

El británico tuvo que trabajar su triunfo después de una mala salida. Su adelantamiento por fuera a Liam Lawson fue una de las mejores maniobras del domingo, y Brasil no le permitió limitarse a administrar la pole.

Max Verstappen aportó buena parte del espectáculo con una remontada que incluyó una intensa pelea en las eses. Además, superó a Oscar Piastri y a Alexander Albon en una acción decisiva para su carrera.

Lewis Hamilton protagonizó una salida fulgurante y después abrió el cambio estratégico al montar neumáticos de seco. La transición entre el agua y el asfalto seco obligó a elegir con precisión el momento de parar.

Mercedes asegura el título de constructores

Mercedes certificó el título de constructores en una carrera complicada para el equipo. Russell y Antonelli sufrieron problemas de respuesta del coche, además de sendos trompos en momentos importantes.

Advertisement

El comportamiento observado plantea dudas sobre el despliegue de potencia. Sin embargo, atribuirlo a un fallo concreto de software requerirá una confirmación técnica por parte del equipo, que todavía no ha confirmado esa causa.

Pese a esas dificultades, Mercedes sumó lo necesario para completar el doblete de campeonatos. Para Toto Wolff, el resultado supone alcanzar nueve títulos de constructores como jefe de equipo, igualando a Frank Williams.

Qué significa el resultado para la temporada

El título premia la consistencia de una estructura que se mantuvo competitiva cuando sus rivales se alternaban en las posiciones delanteras. La cifra de nueve títulos de constructores de Wolff ayuda a dimensionar el recorrido de Mercedes en la Fórmula 1.

El regreso de la lluvia durante la carrera añadió otra incertidumbre, aunque no alcanzó la intensidad necesaria para transformar por completo el desenlace. La lección del Gran Premio de Brasil es que, cuando las condiciones lo permiten, la Fórmula 1 todavía puede ofrecer clasificaciones y carreras memorables bajo el agua.