Norovirus Outbreak on British Cruise Ship in France

A British cruise ship was affected by a norovirus outbreak, a highly contagious virus that can be transmitted from person to person or through environmental means, causing gastroenteritis and spreading rapidly in closed environments. The cruise ship, operated by Ambassador Cruise Line, was docked in the port of Bordeaux, France, on a 14-night journey from Belfast and Liverpool to various ports in northern Spain and the French Atlantic coast. More than 1,700 passengers and crew members were on board, who initially stayed on the ship while sanitary protocols were activated and epidemiological tests were conducted. After epidemiological analysis at the University Hospital of Bordeaux, samples confirmed that the outbreak was caused by the norovirus, one of the main causes of acute gastroenteritis, according to the World Health Organization (WHO). Authorities insist that this virus has no connection to hantavirus to alleviate the public's concerns. Asymptomatic passengers can disembark, while the rest of the passengers and crew members, including those infected with a virus that causes more than 200,000 deaths annually in developing countries, will remain on board. There is no evidence of Spanish passengers on the affected cruise ship.

Este pasado miércoles, un crucero británico se vio afectado por un brote de norovirus, un virus altamente contagioso que puede transmitirse de persona a persona o por vía ambiental, que provoca gastroenteritis y suele expandirse rápidamente en entornos cerrados.

La embarcación, operada por Ambassador Cruise Line, se encontraba atracada en el puerto de Burdeos, Francia, en plena ruta de un viaje de 14 noches que había partido desde Belfast y Liverpool y que incluía escalas en distintos puertos del norte de España y de la costa atlántica francesa. A bordo viajaban más de 1.700 pasajeros y miembros de la tripulación, que permanecieron inicialmente en el barco mientras se activaban los protocolos sanitarios y se realizaban las pruebas epidemiológicas correspondientes.

Tras el análisis epidemiológico realizado en el Hospital Universitario de Burdeos, las muestras confirmaron que el origen del brote era el norovirus, uno de los principales responsables de gastroenteritis aguda, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las autoridades sanitarias francesas insisten además en que este virus no guarda ninguna relación con el hantavirus, con el objetivo de tranquilizar a la población ante la preocupación generada por la situación actual en torno a este último.

Los asintomáticos podrán desembarcar Por el momento, las autoridades han confirmado el fallecimiento de un hombre de 90 años. También han informado de que los pasajeros asintomáticos podrán desembarcar del crucero, mientras que el resto permanecerá a bordo, entre ellos el medio centenar de personas contagiadas por un virus que provoca más de 200.000 muertes al año en países en subdesarrollo, pero cuyo tratamiento se centra en combatir la deshidratación y, con la atención adecuada, los síntomas suelen desaparecer dos o tres días.

No hay constancia de que haya españoles El secretario general de Sanidad, Javier Padilla, ha afirmado que no se dispone actualmente de datos 'sobre la existencia de pasajeros españoles' en el crucero afectado.

'Sanidad Exterior sí que se está encargando de llevar todo el control y la monitorización', ha explicado en una entrevista en 'Radio4' de RNE. ¿Qué es el norovirus? Según ha explicado Padilla, 'los norovirus son unos virus que, de manera muy frecuente, producen gastroenteritis, en personas, en niños, de manera muy frecuente y de manera más epidémica.

En adultos, 'las gastroenteritis, aunque nos pueda parecer algo banal, cuando, digamos, afectan a personas en situación de vulnerabilidad clínica, sí que pueden dar complicaciones'. Se está estudiando 'el proceso de esa especie de confinamiento' y las 'medidas para evitar la transmisión dentro del barco y hacia los lugares donde se escala'





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