Nokia 2360 Flip: Nuevo móvil tapa con Family Assist para mayores

El Nokia 2360 Flip recupera el diseño tapa con función Family Assist. Control remoto, botón SOS y batería de 15 días para usuarios mayores en España.

HMD Global ha presentado el Nokia 2360 Flip, un nuevo teléfono móvil con tapa que busca revitalizar la experiencia de comunicación para usuarios menos familiarizados con la tecnología moderna. Este dispositivo combina la estética clásica de los teléfonos de principios de los años dos mil con funcionalidades contemporáneas diseñadas específicamente para facilitar el cuidado y la conexión de las personas mayores.

Función Family Assist y control remoto

La característica principal de este terminal es Family Assist, un sistema que permite a los familiares ajustar remotamente ciertos parámetros del teléfono. Esta función elimina la necesidad de explicar paso a paso las configuraciones técnicas a padres o abuelos, ya que cualquier cambio puede realizarse directamente desde el smartphone del cuidador.

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Para operar este sistema, se requiere una aplicación gratuita disponible tanto para dispositivos Android como iOS. A través de esta aplicación, las instrucciones de configuración se envían mediante mensajes SMS al Nokia 2360 Flip. Esta metodología simplifica la gestión de ajustes sin requerir conocimientos avanzados por parte del usuario final del dispositivo.

Además de las configuraciones generales, los familiares pueden ajustar específicamente el volumen de las llamadas entrantes. También es posible configurar recordatorios diarios directamente desde el teléfono del cuidador, asegurando que la persona mayor no olde citas médicas o tareas importantes. La integración mediante SMS garantiza que las instrucciones se reciban incluso con conexiones de datos limitadas.

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Seguridad y protección para toda la familia

La seguridad es un pilar fundamental en el diseño de este móvil. El dispositivo cuenta con un botón SOS físico situado en la parte trasera de la carcasa. Este mecanismo permite a la persona mayor iniciar una llamada inmediata a un contacto de emergencia previamente configurado por sus familiares.

HMD ha considerado también las necesidades de los más pequeños de la casa. El teléfono incluye un modo escolar que limita el acceso a ciertas funciones. Además, los controles están protegidos mediante un PIN familiar, lo que impide que los niños modifiquen configuraciones críticas o realicen llamadas no deseadas sin autorización.

Especificaciones técnicas y autonomía

El Nokia 2360 Flip no está diseñado para ofrecer altas prestaciones multimedia, sino para priorizar la simplicidad. Dispone de una pantalla principal de 2,8 pulgadas con resolución QVGA. Complementa esto un panel exterior de 1,77 pulgadas que muestra información básica sin necesidad de abrir el dispositivo, ahorrando batería y facilitando la consulta rápida.

El terminal incorpora un teclado físico tradicional y una cámara trasera básica con resolución QVGA. Entre las funciones clásicas que no faltan se encuentran la radio FM integrada y la conexión para auriculares de 3,5 milímetros. El almacenamiento interno es de 4 MB, pero puede ampliarse mediante una tarjeta microSD de hasta 32 GB.

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El sistema operativo que impulsa el dispositivo es S30+, una plataforma ligera y estable. La autonomía se ve respaldada por una batería extraíble de 1.450 mAh. Según HMD, esta configuración ofrece hasta 15 días de autonomía en condiciones de uso estándar, lo que reduce la frecuencia de carga requerida por el usuario.

Disponibilidad y acabados

HMD ha confirmado que el Nokia 2360 Flip estará disponible en tres acabados de color distintos: rojo burdeos, gris oscuro y verde azulado. Estos tonos buscan apelar tanto a la nostalgia del diseño clásico como a la modernidad de las funcionalidades actuales.

Por el momento, no se ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para todos los mercados. Los consumidores en España tendrán que esperar para saber si el dispositivo aterrizará oficialmente en el país. La disponibilidad dependerá de las estrategias de distribución global que determine la compañía en las próximas semanas.