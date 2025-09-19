Noboa convoca a consultas populares sobre Asamblea Constituyente y bases militares extranjeras

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, emite decretos para someter a consulta popular la instalación de una Asamblea Constituyente y la posibilidad de permitir bases militares extranjeras, generando controversia y debate en el país.

El presidente de Ecuador , Daniel Noboa , ha sorprendido al país con dos decretos significativos publicados este viernes. El primero convoca a una consulta popular para determinar si la ciudadanía está a favor o en contra de la instalación de una Asamblea Constituyente .

La pregunta clave que se someterá a votación es: ¿Está usted de acuerdo en que se convoque e instale una Asamblea Constituyente, cuyos representantes sean elegidos por el pueblo, de acuerdo con las reglas electorales previstas en el Estatuto Constituyente adjunto, para elaborar una nueva Constitución de la República, la cual entrará en vigencia únicamente si es aprobada posteriormente por las y los ecuatorianos en referéndum? La decisión de Noboa de convocar esta consulta ha generado controversia, ya que el presidente tomó esta acción sin obtener previamente el aval de la Corte Constitucional, requisito establecido en el artículo 104 de la Constitución ecuatoriana. Noboa justifica su proceder basándose en el artículo 444, que, según su interpretación, le otorga la facultad de convocar directamente a la consulta. La Constitución, sin embargo, en su artículo 104, establece que el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe organizar las consultas populares y que se requiere un dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas. En su decreto, Noboa argumenta que es necesario “replantear por completo la visión política, económica y social del país” y que la Asamblea Constituyente es el instrumento idóneo para lograr este objetivo. El mandatario destaca que esta propuesta fue parte de su campaña electoral y contó con un amplio respaldo de la población. Tanto la Corte Constitucional como el CNE han sido contactados para obtener comentarios sobre el decreto presidencial. La Corte ha informado que está analizando minuciosamente los aspectos jurídicos, mientras que el CNE aún no ha emitido respuesta. El Foro por la Democracia, un colectivo de juristas, ha expresado su preocupación por el decreto, calificándolo como un “rompimiento grave del orden democrático en el país”.\Paralelamente, el presidente Noboa también publicó otro decreto el jueves, convocando a un referéndum sobre una reforma constitucional relacionada con la presencia de bases militares extranjeras en Ecuador. La pregunta planteada busca determinar si los ciudadanos están de acuerdo con eliminar la prohibición constitucional existente que impide el establecimiento de bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, así como la cesión de bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. La pregunta textual es: Actualmente, la Constitución de la República del Ecuador no permite el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares, y prohíbe ceder bases militares a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. ¿Está usted de acuerdo con que se elimine la prohibición de establecer bases militares extranjeras o instalaciones extranjeras con propósitos militares, y de ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con el anexo de la pregunta? Noboa justifica esta propuesta como una medida para reforzar el combate al crimen organizado, sugiriendo que la presencia de instalaciones militares de Estados Unidos u otros países aliados podría ser beneficiosa. Es importante señalar que, en junio, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó un proyecto de reforma constitucional que eliminaba esta prohibición, y en agosto, la Corte Constitucional avaló la pregunta relacionada. Ahora, el CNE es el encargado de organizar este referéndum, aunque aún no se ha definido una fecha para su realización. Estos dos decretos, uno sobre la Asamblea Constituyente y otro sobre bases militares extranjeras, reflejan una agenda ambiciosa por parte del gobierno de Noboa, que busca cambios significativos en la estructura política y la política de seguridad del país, y ambos requerirán del pronunciamiento de la ciudadanía en las urnas.\La simultaneidad de estas consultas populares plantea interrogantes sobre la estrategia política del gobierno y el impacto que tendrán estas decisiones en el futuro del país. La convocatoria a la Asamblea Constituyente, sin el aval previo de la Corte Constitucional, genera dudas sobre la legalidad del proceso y el respeto al Estado de Derecho. La consulta sobre bases militares extranjeras, por otro lado, se presenta como una medida para fortalecer la seguridad nacional, pero también podría tener implicaciones en la soberanía y las relaciones internacionales de Ecuador. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han expresado su preocupación por la celeridad de estas iniciativas y la falta de consenso en su implementación. El debate sobre la Asamblea Constituyente se centra en la necesidad de reformar la Constitución y la forma en que se abordarán los desafíos del país, mientras que la discusión sobre las bases militares extranjeras se enfoca en la seguridad, la soberanía y la cooperación internacional. El resultado de estas consultas populares será determinante para el futuro político y social de Ecuador, ya que definirá la dirección que tomará el país en los próximos años. La ciudadanía tendrá la oportunidad de expresar su opinión sobre temas cruciales para el desarrollo y el bienestar de la nación





