Nissan aplica ERE a 211 trabajadores de Cataluña, afectando a sus instalaciones en Zona Franca y El Prat

El fabricante de automóviles japonés Nissan ha comunicado que planea aplicar un expediente de regulación de empleo a 211 trabajadores en Cataluña, afectando a sus instalaciones en Zona Franca y El Prat -recursos humanos y prevención-, según han informado el sindicato SIGEN-USOC, CCOO y UGT. La medida se enmarca en el plan de recuperación 'Re:Nissan' y afecta a cerca del 10% de la plantilla en Europa. Los representantes de los trabajadores se han reunido con la dirección de la empresa y han manifestado su negativa a reconocer el inicio del periodo de consultas y han convocado diversas acciones y movilizaciones para mostrar su rechazo frontal a los planes de la compañía.

El fabricante de automóviles japonés Nissan ha aplicado un expediente de regulación de empleo a 211 trabajadores en Cataluña , afectando a sus instalaciones catalanas en El Prat de Llobregat, Zona Franca y El Prat -recursos humanos y prevención-, según informan el sindicato SIGEN-USOC, CCOO y UGT.

La medida se enmarca en el plan de recuperación 'Re:Nissan' y afecta a cerca del 10% de la plantilla en Europa. Las plantas de Nissan en Ávila y Corrales de Buelna (Cantabria) no están incluidas en el plan europeo de reducción de plantilla.

Los representantes de los trabajadores se han reunido con la dirección de la empresa y han manifestado su negativa a reconocer el inicio del periodo de consultas y han convocado diversas acciones y movilizaciones para mostrar su rechazo frontal a los planes de la compañía





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