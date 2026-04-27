Nissan Anuncia un ERE en Cataluña que Afecta a Tres Centros

Nissan ha presentado un expediente de regulación de empleo que podría afectar a cientos de trabajadores en tres centros ubicados en Cataluña. La sección sindical del centro de recambios de El Prat ha anunciado una posible huelga indefinida, aunque se ha suspendido temporalmente a la espera de la negociación con la empresa.

Nissan ha anunciado este lunes la presentación de un expediente de regulación de empleo ( ERE ) que impactará a tres de sus centros ubicados en Cataluña .

Los centros afectados son el almacén de piezas de repuesto en El Prat de Llobregat (Barcelona), el centro técnico situado en la Zona Franca de Barcelona, y el centro de áreas flexibles, también en El Prat. La noticia ha generado una inmediata reacción por parte de los trabajadores, especialmente en el centro de recambios, donde la sección sindical ha estado considerando la convocatoria de una huelga indefinida.

Esta amenaza de huelga sirvió como catalizador para iniciar un diálogo urgente entre la empresa y los representantes de los trabajadores, culminando en la reunión de este lunes donde Nissan formalizó su propuesta de despido colectivo ante la Conselleria de Trabajo y Empresa. Según fuentes internas de Nissan, la presentación del ERE marca el inicio de un proceso de negociación que buscará definir, en colaboración con la representación sindical, los detalles y el alcance del ajuste de plantilla.

La empresa ha enfatizado que, si bien el expediente afecta a los tres centros mencionados, no implica necesariamente que todos los empleados de cada uno de ellos serán despedidos. La intención, según Nissan, es buscar una solución que minimice el impacto social y económico de la reestructuración.

Sin embargo, la incertidumbre persiste entre los trabajadores, quienes temen por sus puestos de trabajo y exigen garantías sobre sus derechos laborales. La sección sindical de UGT en Nissan Recambios, liderada por Juan Carlos Yepes, ha expresado su preocupación por la falta de claridad en cuanto al número exacto de afectados y ha anunciado que la huelga, aunque suspendida temporalmente, se mantendrá como una herramienta de presión hasta que se conozca el alcance real del ERE.

El plazo para la constitución de la mesa de negociación se establece en siete días, a partir del 29 de este mes, momento en el que se espera que comiencen las conversaciones formales entre la empresa y los sindicatos. La situación actual evoca los cierres de plantas de Nissan en Cataluña que tuvieron lugar entre 2020 y 2021, los cuales afectaron a aproximadamente 2.500 trabajadores.

Muchos de estos empleados fueron reubicados en los centros que ahora se ven amenazados por el ERE, lo que ha generado un sentimiento de frustración y desconfianza entre la plantilla. Los trabajadores que experimentaron los cierres anteriores esperan que se les ofrezcan condiciones similares a las que recibieron en su momento, como indemnizaciones justas y programas de recolocación.

La sección sindical de UGT ha manifestado su intención de luchar por estas condiciones, argumentando que los empleados que fueron trasladados a los nuevos centros tienen derecho a la misma protección social que sus compañeros que fueron afectados por los cierres anteriores. La negociación se anticipa compleja y tensa, ya que ambas partes tienen intereses divergentes. Nissan busca optimizar su estructura y reducir costos, mientras que los trabajadores buscan preservar sus empleos y garantizar sus derechos laborales.

El resultado de la negociación tendrá un impacto significativo en el futuro de los centros afectados y en la vida de cientos de familias catalanas. La Conselleria de Trabajo y Empresa jugará un papel crucial como mediadora en el proceso, buscando un acuerdo que sea justo y equitativo para todas las partes involucradas. La situación pone de manifiesto la vulnerabilidad del sector automotriz y la necesidad de políticas industriales que fomenten la estabilidad y el empleo de calidad





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