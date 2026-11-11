Nirvana Van presenta la Modern Buggy Hopper 22, caravana de 6,3 m con cama doble y garaje para motos

La caravana Nirvana Van Hopper 22 ofrece dos camas dobles, cocina, baño independiente y un garaje multifunción para transportar motos, combinando funcionalidad y confort en un compartimento de 6,3 m.

La marca Nirvana Van acaba de lanzar la Modern Buggy Hopper 22, una caravana de 6,3 metros que incluye dos camas dobles, una cocina completamente equipada, un baño con ducha independiente y un innovador garaje multifunción que permite transportar motocicletas u otros objetos ligeros.

Estructura y diseño de la Modern Buggy Hopper 22

La Hopper 22 presenta una estructura de aluminio combinado con paneles compuestos Azdel y techo de fibra de vidrio, lo que reduce la dependencia de la madera y mejora la resistencia. Las paredes exteriores están revestidas con paneles compuestos que aportan ligereza y durabilidad.

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El interior se organiza de forma modular, con una cocina en forma de L ubicada en la zona frontal; dispone de placa de gas de dos fogones, microondas, fregadero con grifo extraíble y frigorífico de 12 V con congelador.

El baño se diferencia al separar la ducha de la zona del inodoro y lavabo. Se ofrece una ducha independiente con mampara de vidrio y un lavabo e inodoro de porcelana con descarga a pedal.

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Garaje multifunción y zona de descanso

El espacio trasero se convierte en un garaje que puede ser elevado y abatido mediante una estructura con amortiguadores, transformándose en una tercera cama doble cuando se cierra. El garaje cuenta con puntos de anclaje y una rampa abatible que facilita la carga y descarga de motocicletas o equipo deportivo.

Cuando el garaje se despliega como rampal, la puerta trasera se instala horizontalmente para ampliar el área de interior y crear una zona al aire libre para descansar. El suelo plano con puntos de anclaje asegura la estabilidad del material transportado.

Capacidad y comodidad para cuatro personas

La Hopper 22 está diseñada para alojar cómodamente a cuatro personas, aunque su configuración ideal es para un par con niños. La altura interior supera los dos metros en varias zonas, permitiendo una sensación de amplitud.

La combinación de dos camas dobles, cocina funcional y baño separado garantiza que los usuarios obtengan todas las comodidades de una caravana estándar sin sacrificar el espacio de carga.

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Próximos pasos y disponibilidad

Nirvana Van anuncia que la Modern Buggy Hopper 22 estará disponible a través de su red de distribuidores a partir del próximo mes. Los interesados pueden solicitar una muestra de producto y consultar repercursos de financiación a través de la página web oficial de la marca.