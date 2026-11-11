Nintendo registra 5,2 millones de ventas de Ocarina of Time en cuatro días

Nintendo alcanza ventas récord con su juego emblemático Ocarina of Time, superando a competidores durante la campaña navideña de 2023.

Nintendo informó que su nuevo título de The Legend of Zelda: Ocarina of Time ha vendido más de 5,2 millones de copias en el mundo durante los primeros cuatro días tras su salida el 5 de noviembre en la consola Switch 2.

Ventajas del estreno

La cifra de ventas supera los récords de los juegos propios en la nueva consola, colocando a Ocarina of Time en la cima de las listas de éxito durante la campaña navideña.

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Con el lanzamiento en paralelo de PS5 y Xbox Series X y S, Nintendo consolidó su posición como única opción de experiencia tridimensional en ese periodo, deleitando a los consumidores que buscan contenido exclusivo.

Reacción de la industria

Los analistas de videojuegos observan que la estrategia de Nintendo de lanzar ediciones conmemorativas del juego junto a eventos especiales, como conciertos y la próxima película de acción real, aumenta el valor percibido por los jugadores.

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La franquicia celebra su 40.º aniversario, pues debutó en Japón en 1986, y la nueva entrega reafirma su legado con mecánicas de navegación y combate reconocidas como referencia en el género.

Impacto y próximos pasos

Los datos de ventas de Nintendo preceden a la expectativa de que el resto de la temporada permanezca competitivo, mientras los usuarios se preparan para que la compañía extienda la celebración hasta 2027 con una gira mundial.

Entre los consumidores, el resultado ha estimado un incremento en la demanda de la consola Switch 2, posicionando a Nintendo como líder en la industria de videojuegos durante el cierre del año.